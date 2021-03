Lehet egy-két csavar a bolti négyzetméteres szabály alkalmazásában

Mint ismert, március 8-tól két hétre irányozták elő a boltok és szolgáltatók bezárását, azonban a járványhelyzet súlyosbodása ezt felülírta. Lett belőle március 29-i fordulópont, ami már három hét boltzár, viszont azért már akkor lehetett érezni, hogy ebből is bármi lehet. Lett is, most négy hétnél tartunk, a húsvét utáni napokkal számolva az újranyitást – jegyzi meg a blokkk.com, hozzátéve, hogy más országokban is dúl a „csiki-csuki harc”, szigorítanak, enyhítenek, visszavonnak, vagy csak egyszerűen hosszabbítanak korlátozásokat.

A szombaton a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a hosszabb nyitvatartás és a négyzetméter szabály a kétmillió-ötszázezredik Covid-19 elleni oltóanyaggal történt védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. A rendelet ugyanakkor kimondja azt is, hogy az új rend hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően egyedi határozatával állapítja meg.

Semmi sem kötelező, de…

A blog hozzáteszi, a szabályokban van még egy csavar: semmi sem kötelező. A nyitvatartás esetében ez egyértelmű, mindenki úgy tart nyitva a megengedett határokon belül, ahogyan akar. De

a négyzetméterszabály sem kötelező, de aki nem tartja be, az nem tarthat nyitva.

Tehát aki felhúzza a redőnyt, nem árt, ha előtte elolvassa a Magyar Közlönyt és redőnyhúzáskor kirakja a kötelező vásárlószám feliratot (hányan mehetnek be), kihelyezi az akkortól már kötelező kézfertőtlenítőt és húzza a strigulákat, hányan vannak a boltban. Vagy nem nyithat ki.

A vásárlókénti átlagosan tíz négyzetméter szabályba a 14. életévét be nem töltött kiskorút már nem kell figyelembe venni. Így a gyerek mehet a szülővel vásárolni, nem rontja a létszámhatárt és a többi vásárló esélyeit.

Kérdés, mi van akkor, ha egyedül küldenek le egy 13 éves a boltba?

– jegyzi meg a blokkk.com, arra is emlékeztetve, hogy a bejutásra várakozóknak a közös háztartásban élők kivételével egymástól másfél méteres távolságot kell tartania, ami

lakcímkártya nélkül ellenőrizhetetlen.

A lap végezetül átszámolta a kormány rendelete alapján a lehetséges vásárlószámokat, hangsúlyozva, hogy egyes esetekben a vásárlótér, más esetekben a bolt teljes alapterülete szerepel a nyilvántartásokban, de a nagyságrendeket ez nem befolyásolja:

Bolt Terület (négyzetméter) Vásárlószám (10 nm/fő) Aldi Kossuth Lajos utca 1331 133 Kecskemét 9650 965 CBA Pozsonyi út, Príma 650 65 Lidl Teleki tér 1274 127 Penny Váci út 9-15. 864 86 Spar Dunakeszi, Toldy M. u., szupermarket 822 82 Miskolc, Szinvapark, Interspar 3470 347 Tesco Pillangó u. 15., hipermarket 9886 989 Máriaremetei út, Express 394 39 Reál Élelmiszer Győr, Szent István út 164 16 Coop Szuper Dunaújváros, Szabadság út 1439 144 Deacthlon Győr 2000 200 Media Markt Váci út 1–3. 3352 335 OBI Veszprém 8000 800 Praktiker Budapest, Váci út 12 000 1200 Ikea Soroksár 34 000 3400

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila