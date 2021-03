Dollármilliárdokba került az Ever Given minden egyes napja a Szuezi-csatornán

Vasárnap már 369 hajó várta, hogy felszabaduljon előtte a Szuezi-csatorna: élőállatok tízezrei, bútorral teli konténerek, olaj és olajszármazékok, tea és még sok más vesztegelt a közel egy hétig tartó, szokatlan vízi forgalmi dugóban a The Guardian szerint. A csatorna bejáratánál, illetve a Földközi-tengeren és közeli kikötőkben állomásozó hajók rakománya a várakozó hajók személyzete számára is kihívásokat tartogatott.

Összesen 130 ezer élőállat várakozott tizenegy hajón az Ever Given mozdulására: esetükben komoly következményei voltak minden egyes, a tengeren töltött extra napnak. Szerencsére az egyiptomi hatóságok állatorvosi csapatok és takarmány képében is segítettek a Romániából elindított, különleges rakomány életben tartásában. A svéd bútoróriásnak, az Ikeának az Ever Givenen és a mögötte feltornyosult hajókon összesen

110 konténernyi bútora és egyéb áruja várakozott.

Ahogy a cég egyik szóvivője elmondta, a pandémia miatt kialakult nehéz helyzetet csak tovább bonyolította, hogy most még a hajóforgalom akadozása is nehezíti a raktárkészletek feltöltését. A holland Van Rees Groupnak 80 konténernyi teája állt a sorban, ami megfogyatkozó készleteik miatt működésüket tette nehezebbé.

A sort hosszan folytathatnánk: a szállítóhajók hatalmas méretéből fakadóan mindegyikük elképzelhetetlen mennyiségű árut szállítva vesztegelt. A bajt okozó Ever Given kapacitása például 20 ezer konténer a BBC cikke szerint, útja során most 18 300 volt fedélzetén. Még szemléletesebb azonban a következő két szám: a világ napi kereskedelmének 12 százaléka halad át a csatornán, a cseppfolyósított földgázmennyiségnek pedig 8 százaléka.

Pénzben kifejezve az Ever Given 9,6 milliárd dollárnyi értékű árut tartott fel naponta, vagyis veszteglésének ára percenként 6,7 millió dollár volt.

Mindennek természetesen a globális kereskedelemre is hatása volt. Ázsia és a Közel-Kelet közt a teherszállító hajók bérleti díja 47 százalékkal emelkedett meg, egyes hajók útvonalát pedig áttervezték, hogy a csatorna érintése nélkül, Afrika déli csúcsa felé hajózva juttassák el árujukat a célkikötőkbe. A probléma ezzel annyi, hogy így 7-8 nappal nő a megteendő út hossza, ami idő és természetesen pénz is, a környezeti hatásról nem is beszélve.

Az Ever Given okozta felfordulás valódi árát egyelőre még nem tudhatjuk pontosan: amikor hétfő reggel végre megnyílt a Szuezi-csatornán átvezető út, 450 hajó várt átjutásra.

Az érintett szállítmány 90 százaléka nem volt biztosítva késésre,

így a legtöbben kompenzációra sem számíthatnak. Napokba telik majd, míg normalizálódhat a vízi forgalom, így azok a cégek, akiknek beszállítói az ott veszteglő hajókat töltötték meg rakománnyal, nem tudják, pontosan mikor jutnak majd hozzá termékeikhez. A Szuezi-csatorna A vízi útvonalat 1869-ben nyitották meg, 2015-ben bővítették. A csatorna 24 méter mély. Hossza 163 kilométer, legkeskenyebb részén szélessége 300 méter. Port Szaíd és Szuez városokat köti össze.

