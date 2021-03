Piacvezető pozícióra tör az új magyar szuperbank

2023 közepére jogilag és működésében is teljesen egységes univerzális nagybank fog létrejönni Magyarországon, amely a piac második legnagyobb szereplője lesz, erős vállalati kultúrával. Idén június 30-ig készítjük el a részstratégiákat és az implementációs terveket, illetve 2021. szeptember 30-ig már egy részletes akcióterv kidolgozását határoztuk meg. Az új szervezeti felállásnak megfelelő kinevezéseket legkésőbb április végéig hajtjuk végre. Nem az a célunk, hogy helyünk legyen a bankszektor asztalánál, hanem hogy főhelyünk legyen – mondta a Portfoliónak adott interjújában Barna Zsolt.

A Magyar Bankholding igazgatósági elnöke beszélt arról, hogy piacvezető szerepre törnek, mert három univerzális bankból építik fel a legkorszerűbb negyediket, amely a legjobb feltételekkel fog versenyezni az ügyfelekért. A három bank most már folyamatos együttműködésben van mind stratégiai, mind üzleti szinten, a bankok központi irányítása most már a bankholdingból történik.

"A leghatékonyabb puzzle-t akarjuk összerakni, hogy aztán lefussuk az egész közép- és kelet-európai régió mezőnyét" – mondta Barna Zsolt. A mostani három bank ügyfélköre nagyon heterogén, és univerzális bankként minden ügyfélszegmenst ki akarnak továbbra is szolgálni. Az elnök szerint mindhárom bank piacvezető bizonyos szegmensekben: a Budapest Bank a kkv-, a hitelkártya és az áruhitelpiac vezető szereplője, továbbá lízingcége, alapkezelője is előkelő helyet foglal el. Az MKB Bank tradicionálisan nagyvállalati bank, amely a legjobb a szegmensében, emellett egy bizonyított treasury üzletággal és privátbanki tevékenységgel rendelkezik, és szintén erős a lízing- és az alapkezelői piacon. A Takarékbank egyetlen más kereskedelmi bank által sem elért eléréssel és ügyfélbázissal rendelkezik vidéken, és olyan speciális területeken rendelkezik ritkaságszámba menő szaktudással, mint az agrárhitelezés vagy a jelzáloghitelezés.

A három bank ügyfeleinek száma meghaladja a 2,2 milliót, több mint 900 fiók az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezik.

A hosszabb távú tervekben a külföldi terjeszkedés is szerepel, 2023-ra olyan stabil, jól működő bankot szeretnének felépíteni, amely magyar és külföldi akvizíciókra is képes. Az is a tervek között szerepel, hogy tőzsdei bevezetésre alkalmas bankot építsenek.

Az új bank nevét még nem döntötték el, de az előkészítő munka már elindult.

