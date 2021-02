A vártnál jóval többen foglalták már le idei külföldi utazásukat, ugyanakkor a foglalások száma még mindig csak a harmada a tavalyinak - mondta az InfoRádiónak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit szerint az érdeklődést fokozta, hogy több iroda előfoglalási díjat sem kért, de a vakcina megjelenése is növelhette az utazási kedvet. A szakember azt mondja, érdemes sietni a foglalásokkal.

Az utazási irodák a 2021-es nyári szezon előtt óvatosabban terveztek, és a korábbiakhoz képest feleannyi kapacitást kötöttek csak le. Azért javasolják, hogy már most foglaljanak az utasok, mert az irodák a kereslet függvényében fognak újabb kapacitásokat lekötni, de miután a szálláshelyeket is megtépázta a járvány, illetve a külföldi irodák is foglalnak, kérdés, hogy pár hónap múlva milyen áron lesznek ezek elérhetőek - magyarázta a szakember.

Molnár Judit szerint egy esetleges - akár koronavírusos - megbetegedés miatt

érdemes útlemondási biztosítást kötni, és ennek terhére nem veszik el a befizetett részvételi díj.

Az eddigi lekötések alapján a magyarok nyáron továbbra is a mediterrán tengerpartokra, Görögországba, Törökországba, Bulgáriába vágynak.

Ám most sem áll a piac, ilyenkor a kellemes nyári meleget kínáló egzotikus országokat választják néhányan, például a Maldív-szigeteket, Dubajt, Zanzibárt, a Dominikai Köztársaságot, Mexikót - ismertette a szakember, megjegyezve, van, ahol a negatív PCR-tesztet sem követelik meg, például Zanzibáron vagy Dominikán. (Fontos tudni, hogy a hazatérőkre vonatkoznak a magyar karanténszabályok - a szerk.)

Ez a szektor kapta a legnagyobb pofont

A turisztikai ágazaton belül az utazási irodai szektort sújtotta a leginkább a koronavírus-járvány - emlékeztetett Molnár Judit, megjegyezve: a szállodák, éttermek legalább az elmúlt nyáron és ősszel nyitva lehettek, volt bevételük, ám az irodáknak tavaly nyáron mindössze egy bő másfél hónapos szezonuk volt, alig néhány charter indult el.

Nagyon megviselte a szektort a járvány

- szögezte le.

Maguk az irodák kevesen zártak be, de hibernálták a tevékenységüket. "Tavaly 989 bejegyzett utazási iroda volt, a számuk idén valamennyivel csökkent.

Az viszont beszédes adat, hogy 2020-ban 410 utazási iroda rendelkezett külföldi utazásszervezői jogosultsággal, míg idén csak a fele"

- mutatott rá Molnár Judit. Megjegyezte, a bértámogatás óriási segítség az utazási irodáknak is, kérdés, mennyien tudnak élni ezzel a lehetőséggel.

