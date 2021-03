Korábban sosem látott havi hiány az államháztartásban

Január-februárban a központi költségvetés 505,5 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 47,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 13,4 milliárd forintos többletet könyveltek el. Janárban még 198,8 milliárd forint többlettel zárt a központi alrendszer, eszerint 838,5 milliárd forint volt a februári deficit.

Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 254,6 milliárd forintot tett ki - jegyezte meg a minisztérium tájékoztatója.

A PM közleménye hangsúlyozza: a járványügyi és gazdasági védekezés forrásait a költségvetés a tavalyi évben maradéktalanul biztosította, ennek is köszönhető, hogy a magyar gazdaság 2020-ban az uniós átlag felett teljesített. Ahogyan a védekezéshez, úgy a vakcinák beszerzéséhez és a gazdaság újraindításához szükséges források is változatlanul rendelkezésre állnak a költségvetésben - szögezték le. Sosem látott hiány februárban Csiki Gergely, a Portfolio elemzője felhívta a figyelmet: a PM közleményéből a szokásokkal ellentétben ezúttal kimaradt a februári adat, amikor közel 740 milliárd forintos hiányt ért el a költségvetés központi alrendszere. Ekkorára soha korábban nem volt példa, és jellemzően novemberben-decemberben szoktak ekkora hiányok kialakulni - jegyezte meg a szakember. Egyelőre csak előzetes adatok vannak, de azt tudni lehet, hogy néhány kiadási tétel a második hónapban jelentkezett. Ilyen - a 13. havi nyugdíj első részletének kifizetése, de ez egy 70 milliárd forintos pluszt jelent. - A bértámogatás több szektorra való kiterjesztése szintén jelentős kiadásokat eredményezhetett, de ennek mértéke nem ismert. - Továbbá februárban kapták kézhez először a januári megemelt bérüket az orvosok, amelynek összegbeli hatása szintén nem ismert. - Az pedig a PM közleményében is szerepel, hogy az uniós pénzáramlásban egy 350 milliárd forintos lyuk keletkezett az első két hónapban. A részletes adatokra két hét múlva derül fény a költségvetés kiadási és bevételi oldal számaira.

A február végére kialakult egyenlegre jelentős hatással volt, hogy míg 2021 első két hónapjában 128,8 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, ugyanakkor e két hónapban az uniós kiadások megközelítették a 481 milliárd forintot - közölték.

A február végéig felmerült kiadások közül kiemelték a közúti fejlesztésekre fordított 57,4 milliárd forintot, a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra kiutalt 50,7 milliárd forintot, a Modern városok program céljaira elköltött 42,0 milliárd forintot, a közlekedési ágazati programokra kifizetett 38,8 milliárd forint és az Egészséges Budapest programra folyósított 28,7 milliárd forintot.

Emlékeztettek, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj első részletének kifizetésére is februárban került sor, és elindult az orvosok több évig tartó, átfogó béremelési programja is.

Jelezték, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a kormány meghosszabbította a bértámogatási rendszert minden bezárással érintett területre kiterjesztve.

Nyitókép: Pixabay