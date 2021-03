Már robognak a nyár felé a gyümölcsfák, csak egy a gond

A múlt héten tapasztalt meleg, tavaszias időben már több gyümölcsfajtánál is megindultak a rügyek, így főként a kajszi- és az őszibarack van kitéve annak, hogy bekövetkezik egy jelentősebb fagyokat hozó erősebb lehűlés – mondta az InfoRádiónak a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, Apáti Ferenc.

"Az, hogy a téli hőmérsékletek hullámzók, január végéig biztosan nem zavarja a fákat, eddig mélynyugalmi időszak van.

A kicsiny hidegigényű fajok, mint például a kajszibarack vagy az őszibarack viszont hajlamosak már nagyon hamar megindulni, februárra már kényszernyugalomban vannak; a februárban jött rövid, nagyon hideg tél még épp időben érkezett, megfogta a fákat, megakadályozta, hogy nagyon korán jöjjön a rügypattanás, most viszont a kajszinál már nagyon megindult" – részletezte.

Egyes szilva-, cseresznyefélék is hasonló "cipőben" járnak, az enyhe január-februárral viszont ez együtt is jár, de nincs ezzel semmi gond, ha márciusban nem jön vissza a nagyon kemény téli fagy, ami miatt jelentős fagykár keletkezhetne. A korai indulással egyébként meg is van ez a kockázat Apáti Ferenc szerint, de mínusz 5-6 fok még nem okozhat gondot a mostani fejlettségi állapotban, rügykárosodás sem lesz.

Hogy mi lesz április-májusban, még a meteorológia sem látja, erre később kell visszatérni – mondta még, utalva arra, hogy egy igen megindult faállományban már egy kisebb fagy is károkat tud okozni.

Nyitókép: MTI