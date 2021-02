Négy tényező, amely megmutatja, lesz-e 500 forintos benzin idén

A járvány első hulláma alatt 300 forint alá esett az üzemanyagok ára, most két hónapja megállíthatatlanul emelkedik a benziné és a gázolajé egyaránt. A gázolajért átlagosan már 400 forintnál is többet kell fizetnünk, a benzin átlagára is erősen közelít hozzá. A Vezess annak nézett utána, mire számíthatnak az idén a hazai autósok.

Számos tényező befolyásolja, hogy mennyit fizet a magyar autós a hazai kutakon. Az egyik legfontosabb ebből az üzemanyagok alapját adó nyersolaj világpiaci ára. Tavaly január végén például a Brent 65 dollár környékén mozgott, egy hónap múlva 55 dollár volt, majd márciusban 25. Most viszont viszonylag hosszabb ideje stabilan50 és 56 dollár között van az ára, és nem látni semmi jelét annak, hogy az elkövetkező hetekben érdemben elmozduljon a jegyzés erről a szintről.

Ha az elkövetkező másfél hónapban marad ezen a szinten a nyersolaj jegyzése, a hatályos adószabályokból következően csökkennie kell a hazai fogyasztói áraknak, mert a fix 27 százalékos áfa mellett a jövedéki adó összege a nyersolaj világpiaci árától függ. Ha egy negyedévben átlagosan 50 dollár fölött marad a világpiaci ár, akkor literenként 10 forint plusz áfával csökkenteni kell a gázolaj, és 5 forint plusz áfával a benzin árát. Vagyis az adótartalom miatt némi árcsökkenés lesz várható áprilistól.

Az üzemanyag árában fontos tényező a forint árfolyama, elsősorban a dollárhoz viszonyítva. December eleje óta, immár két hónapja 295 forint körül mozog a dollár árfolyama, semmi jel nem utal a tavalyihoz hasonló forintgyengülésre, vagyis az árfolyam oldaláról nem várható az üzemanyagár növekedése.

A nyáron azért várható némi benzinár-emelkedés, az autós turizmus beindulása ugyanis minden évben fogyasztásnövekedést hoz magával. Mivel tavaly nyáron sokak számára eleve elmaradt a külföldre utazás, idén – természetesen a beoltottak számától függően – hatalmas ugrás is elképzelhető az autós turizmusban, ebből következően jelentősen megugorhat a magánszemélyek által legnagyobbrészt használt benzines autókhoz az üzemanyag-vásárlás. Ami viszont némi áremelkedést generálhat.

Nyitókép: Pixabay