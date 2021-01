Előkerült a kínai milliárdos üzletember

Kínai angoltanárokhoz intézett beszédet Jack Ma kínai milliárdos azon a videón, amelyet a Tianmu News tett közzé, és amely állítólag szerda reggel készült. Október óta ez az első alkalom, hogy az Alibabát és az Ant Group fintechóriást alapító üzletember hírt adott magáról – írja a Hvg.hu.

A most megjelent felvételen az üzletember a Jack Ma Alapítvány által 2015-ben életre hívott díj átadóünnepségének keretében szólt száz, a vidéki Kínában angolt tanító pedagógushoz. Egyebek mellett azt mondta nekik: „Újra találkozunk, amikor a járvány véget ér” – írja a Global Times.

Jack Ma Yun, the English teacher turned entrepreneur and former executive chairman of #Alibaba, showed up at a rural teacher-themed social welfare event via video link on Wed, his first public appearance since Alibaba came under tougher regulatory scrutiny.https://t.co/VXywPHEeyv pic.twitter.com/DKCXhASIhu — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021