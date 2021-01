Ingatlanvásárlás: most vagy mielőbb?

2020 végén kivártak a vevők az ingatlanvásárlással az idén induló új állami támogatások miatt. Év elején aztán berobbant a kereslet, az Ingatlan.com hirdetési oldal látogatottsága is rekordot döntött, ám úgy tűnik, sokan még mindig csak keresgélnek, a vásárlások száma elmarad a korábbitól – mondja a portál vezető gazdasági szakértője. Balogh László szerint az is jól látszik, hogy a befektetők és a külföldi vásárlók kimaradnak az adásvételekből, a támogatások a családokat hozzák helyzetbe. A járvány miatti válság mellett pedig várhatóan ez is lefelé mozgatja majd az árakat.

A szakértő elmondta, a korábbi, 2009 környékén indult válság, ami 2011 és 2012 között gyűrűzött be leginkább a hazai lakáspiacra, szolgál némi tapasztalattal a mostani időszakra. Akkor körülbelül 10-15 százalékos árcsökkenés ment végbe egy-két év alatt, következésképp

2021-re legfeljebb egy 5-10 százalékos áresés várható, azonban ez elhúzódhat,

attól függően, hogy milyen hamar áll talpra a magyar gazdaság.

Balogh László szerint ha júliusban feloldják a hiteltörlesztési moratóriumot, és sokan szeretnének szabadulni az ingatlanuktól, az ugyancsak árcsökkenést hozhat. A gazdasági szakértő ugyanakkor azt mondja:

a vásárlással nem érdemes sokáig várni.

A 2021-től hatályos extra kedvezmények ugyanis nem örök érvényűek. Például a lakásfelújítási támogatás is csak az idei és a jövő évben áll rendelkezésére a lakosságnak. Tehát, ha a családok abban gondolkodnak, hogy olyan ingatlan vásárolnának, ami felújításra szorul, ők sem érnek rá sokáig várakozni, már csak azért sem, mert az építőipari és felújítási szakemberek iránt óriási lehet a kereset a következő időszakban.

Balogh László azt is megjegyezte, hogy a járvány nem csak az árakra van hatással. A vevők ugyanis egyre inkább keresik a kertkapcsolatos, teraszos, erkélyes ingatlanokat. Sőt, a sok helyen hosszú távra tervezett távmunka és home office hatására megnőtt a kereslet az agglomerációban, a nagyvárosoktól távolabbi településen lévő házakra.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!