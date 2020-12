Latin-Amerikában erősít a Richter

A Richter és a Mithra már korábban partneri kapcsolatra lépett ennek az új orális fogamzásgátló készítménynek az európai és oroszországi értékesítésére.

A mostani megállapodás értelmében a Richter fogja értékesíteni a Mithra készítményét Latin-Amerika kulcsfontosságú piacain - Mexikó, Chile, Kolumbia, Peru és Ecuador -, opciós jogot szerezve egyéb piacokra is, kivéve Argentínát és Brazíliát.

A szerződés aláírásakor a Richter mérföldkő kifizetést teljesít. Emellett a termék törzskönyvezési eljárásához kapcsolódóan a Mithra további mérföldkő kifizetésekre is jogosult, valamint a termék piaci bevezetését követően értékesítéshez kötött mérföldkő kifizetésekre is igényt tarthat. A Richter és a Mithra minimum éves mennyiségekről is megállapodott és a Mithra a nettó forgalomhoz kapcsolódó sávos royalty bevételekre is jogosulttá válik.

A Richter az idén februárban jelentette be, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) befogadta a Mithra által kifejlesztett, kombinált hatóanyagú fogamzásgátló készítmény törzskönyvezési kérelmét, amelyet a magyar gyógyszergyártó nyújtott be.