Fontos hír zöldségfrontról az idei évet illetően

Átlagos évre számít tavalyhoz hasonlóan az idén is a zöldségtermesztésben a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) a jelenlegi körülményeket figyelembe véve, ugyanakkor a következő két-három hónap még jelentősen befolyásolhatja a mennyiségeket.

Az idén 80-83 ezer hektáron termesztenek zöldséget szabadföldön, hajtatott zöldségeket pedig 3500 hektáron. A gazdák évente 1600-1800 ezer tonna zöldséget takarítanak be. A frisspiaci paprika, paradicsom, kígyóuborka termelése 90 százalékban fedett térben (üvegház, fólia) történik, ezért e növényfajokra kevésbé van hatással az időjárás - közölte a FruitVeB elnöke.

Ledó Ferenc kifejtette: a kimondottan feldolgozásra termelt fontosabb kultúrák közül

a zöldborsó betakarítása július közepén befejeződött,

termőterülete idén a tavalyihoz képest 10 százalékkal, 16-17 ezer hektárra csökkent, ugyanakkor javult a termésátlaga, amely a becslések szerint hektáronként 5-5,2 tonna.

Mostanában kezdődött meg a csemegekukorica betakarítása, a másodvetésekkel a termőterület mintegy 33 ezer hektár. Tavaly 510 ezer tonnát takarítottak be.

Ipari paradicsomot 1600-1700 hektáron ültettetek idén, a betakarítás kezdete valószínűleg augusztus közepére tolódik - ismertette az elnök, aki szerint rendkívül kedvező időjárásnak kell lennie ahhoz, hogy a tavalyi 120 ezer tonnás eredmény megismétlődhessen, mivel az eddigi nem kedvezett a fejlődésnek, amelyet a sok csapadék miatt betegségek akadályoznak.

Ledó Ferenc elmondta:

a hideg problémát okozott a konzervuborka fejlődésében

is, amelyet a becslések szerint 500-550 hektáron ültettek. A kultúra szedése június végén kezdődik, tavaly 11 ezer tonnát tett ki a termés.

Az aszály, illetve a sok csapadék ellenére is biztatónak látja a hagymafélék idei helyzetét, sőt a tavalyi 65 ezer tonnánál akár több vöröshagymafélét is betakaríthatnak a gazdák. Az áttelelő vöröshagyma betakarítása már megkezdődött. Az ezer hektár körüli területről az idén is 6,5-7 ezer tonna fokhagyma-termés várható, azonban a gombafertőzés miatt oda kell figyelni a tárolásukra.

A szakmaközi szervezet elnöke kedvezőnek ítéli a gyökérzöldségek állományát is, de hozzátette, hogy az októberi betakarításig még változhat a kép. Tavaly 154 500 tonna gyökérzöldséget - sárgarépát, petrezselymet, paszternákot, zellert és céklát - takarítottak be 3850 hektárról.

csökkent az étkezési paprika termesztési területe,

immár 600 hektár alatt van, a fűszerpaprikát pedig 1800-2000 hektáron termesztik. Az eddigi hűvös, csapadékos idő nem kedvezett a növények fejlődésének. Sok területen található baktériumos, gombás megbetegedés, helyenként komolyabb vírusfertőzés is van. Kedvező nyár esetén is csak közepes termés várható, tavaly 18 ezer tonna étkezési paprika termett és 19 ezer tonna volt a fűszerpaprika betakarított mennyisége.

Közepes évet zártak idén a spárgatermelők, 1600-1700 hektárról 6 ezer tonnát takaríthattak be. A koronavírus-járvány miatt adódtak munkaerőgondok, a közepes hozamokat pedig az árak kompenzálták - jegyezte meg az elnök.

Ledó Ferenc egyik zöldségfajtánál sem számít idén drasztikus árváltozásra a tavalyi évhez képest, azonban

a heti árakban kisebb-nagyobb kilengések megtörténhetnek.

A legtöbb termesztett gyümölcsfajtát tavasszal nagyon súlyos fagykárok érték, ezért a gyümölcstermés idén lényegesen kevesebb lesz, mint tavaly - jegyezte meg.

Nyitókép: MTI Fotó: Bodnár Boglárka