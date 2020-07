A fejlesztésekkel is számolhatnak a vízparti ingatlanra vágyók

Az OTP Ingatlanpont szakértői ezúttal négy terület, a főváros, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő-tó kínálatát mutatták be.

Budapesten nagy a szórás az árakban, a legdrágább vízközeli ingatlanok az V. kerületben találhatók, ahol a dunai panoráma akár 20-25 százalékkal is növelheti egy lakás értékét. Az OTP Ingatlanpont legfrissebb fővárosi adatai szerint a négyzetméterenkénti átlagár ebben a kerületben a legmagasabb, 980 ezer forint, ami azt jelenti, hogy akár súlyos tízmilliókba is kerülhet a kilátás a folyóra. A legolcsóbban a X. kerületi Guttmann-tó (Kőbányai bányató) környékén lehet vízre néző ingatlanhoz jutni Budapesten, bár egy év alatt itt, az Újhegyi lakótelepen is jelentősen, 350-ről 430 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár.

Az OTP Ingatlanpont szakértői úgy látják, hogy

a rozsdaövezetek fejlesztését célzó kedvezményes lakásáfa bevezetése adhat újabb lendületet a vízparti ingatlanok piacának.

„A Duna fővárosi partjain számos rozsdaövezeti terület van, például Csepel északi része, a XI. kerületben a Budafoki út és Duna-part közötti szakasz, a IX. kerületben az atlétikai vb-re tervezett stadionnak és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek otthont adó körzet. Északon pedig a III. és XIII. mellett a IV. kerületben van számos fejleszthető terület. Ezen rozsdaövezetek beépítésének felgyorsulása és a kedvezményes áfakulcs alkalmazása várakozásaink szerint további jelentős bővülést hozhat a Duna-parti ingatlanok ma is viszonylag élénk piacán” – mondta Valkó Dávid vezető elemző.

Befektetőkre vár a Velencei-tó

A Velencei-tó környékén a vevők jellemzően az egyszintes családi házakat keresik. Velencén és Gárdonyban, a vasútállomás vagy a fürdő közelében 400 ezer forint körül mozog az átlagos négyzetméterár, a felújítandó lakóingatlanokat valamivel olcsóbban (300-350 ezer forintért), az új építésűeket ennél drágábban (500-650 ezer forintért) kínálják. Alkudni itt is lehet, az idei csúcstartó vásárló 10 százalékos engedményt tudott kicsikarni, de ez ritkaságnak számít, az eladók jellemzően csak pár százalékot engednek az árból.

„Ritkán találkozunk befektetőkkel, 10-ből 9 érdeklődő a maga és családja számára keres ingatlant a Velencei-tó partján. Budapest közelsége változatlanul meghatározó, sokan költöznek a tó mellé a fővárosból, és ellenkező irányban is jelentős a mozgás, ennek köszönhetően általában

gyorsan, 2-3 hónap alatt gazdát cserélnek az ingatlanok.

A járvány megakasztotta a forgalmat, de az árakra nem volt igazán nagy hatása. Minimális, 5 százalék körüli volt az árkorrekció, de ez a folyamat már a koronavírus előtti időkben megindult” – mutatott rá Lepsényi Kornél, a velencei OTP Ingatlanpont iroda vezető értékesítő tanácsadója.

A szakértő szerint a befektetők most kivárnak. Egyrészt arra számítanak, hogy beindulnak a tóparti szolgáltatások színvonalát emelő fejlesztések. Másrészt abban bíznak, hogy télen olcsóbban juthatnak hozzá azokhoz az ingatlanokhoz, amelyek tulajdonosai nem tudják kivárni, hogy a járvány után talpra álljon a turizmus.

A Fertő-tónál fejlesztések várhatók

A Fertő-tó környékén a családi házak adásvétele mozgatja az ingatlanpiacot, az árak ezen a környéken alacsonyabbak, mint Sopronban. Az új építésű lakóingatlanok drágultak, a használtaknál nem volt áremelkedés az elmúlt időszakban.

Tavaly augusztus óta jelentősen visszaesett a befektetési szándékkal vásárlók száma, elmaradoztak az osztrák vevők is,

akik korábban sok hétvégi házat szereztek meg a Fertő-tó vidékén. Változott a vevők és az eladók aránya, most a vásárlók vannak kevesebben, ami javítja az alkupozíciójukat.

„A Fertő-tó magyarországi partszakaszán a közlekedési infrastruktúra fejlesztése várható. Az M85-ös gyorsforgalmi út kiépítése, valamint a 84-es számú út folyamatos felújítása könnyebben elérhetővé teszi a Fertő-tó környékét, ami a turizmus mellett az ingatlanpiacon is fellendülést hozhat” – fogalmazott Pfandler Károly, az OTP Ingatlanpont soproni irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Tiszafüred, Kelet-Magyarország „Balatonjának” kapuja

A Tisza-tó és a környéke egyre növekvő népszerűségét jelzi, hogy a járvány után talpra állt a turizmus, pörög az ingatlanpiac. A napokban adták át a tavat megkerülő kerékpárút utolsó szakaszát, így teljessé vált a kör, ami tovább erősíti a környék turisztikai vonzerejét. Ezenkívül több önkormányzati beruházás is befejeződött vagy folyamatban van, így például a szabadstrand fejlesztése, az új városközpont kialakítása.

A változás, a fejlődés az ingatlanárakban is lecsapódik. Tiszafüreden két évvel ezelőtt még 7-8 millió forintért kelt el egy 50 négyzetméteres panellakás, ma már ennek csaknem a dupláját is elkérhetik egy ugyanekkora (jellemezően felújított) otthonért. A város üdülőterületén nemrégiben közel 27 millió forintért cserélt gazdát egy kistelkes, felújított, 100 négyzetméteres üdülő, míg egy 80 négyzetméteres, 20 négyzetméteres pincével rendelkező ingatlanért 15 millió forint körüli árat fizetett az új tulajdonos.

„Tiszafüreden egyre többen vásárolnak befektetési céllal, leginkább a vízhez közeli apartmanokat, az üdülőket, illetve a családi házakat keresik.

Az érdeklődők gyakran Budapestről, Nyíregyházáról, Debrecenből, és az ország más nagyobb városaiból érkeznek, de vannak közöttük külföldiek is. A románok mellett német, holland, belga, és osztrák befektetők is megfordultak már nálunk, ismerik a települést” – mondta el Kiss György Csaba, a tiszafüredi OTP Ingatlanpont iroda vezető értékesítési tanácsadója.

Tiszafüred növekvő népszerűsége a természeti adottságok és a vízpart mellett annak is köszönhető, hogy közel van olyan nagyvárosokhoz, mint Eger vagy Debrecen, ráadásul a közlekedési infrastruktúra is fejlett, a település autópályán és közúton is könnyen megközelíthető. Bár a tervekben már szerepel néhány új építésű lakóingatlan-projekt elindítása, ma még inkább a használt ingatlanok uralják a környék piacát.

