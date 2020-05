Becsődölhet a brit kocsmák jelentős része

Tízből négy pub nem tudja kihúzni szeptemberig, amikor várhatóan korlátozások mellett egyáltalán újra kinyithatnak - írta a Guardiant idézve a Napi.hu. A British Beer and Pubs Association (BBPA), a sörözők szakmai szervezete felmérése szerint az Egyesült Királyság 47 ezer kiskocsmájából 19 ezer tulajdonosa nyilatkozta, hogy állami segítség híján csődbe megy.

Ez 320 ezer munkahely megszűnésével fenyeget.

A BBPA felmérése alapján úgy látja, hogy mindegyik cégnél komoly gondokat okoz a brit kormány által tervezett hosszú és fokozatos újranyitási stratégia, egy hajszálon fog múlni, hogy kibírják-e addig, és az említett 40 százalék várhatóan kifut a tartalékaiból.

A helyi közösségek és a munkahelyek megmentése érdekében, nem beszélve a nemes brit hagyomány védelméről, a kormány nem nyugodhat bele a pubok majdnem felének eltűnésébe - mondta Emma McClarkin, a BBPA igazgatója. Szerintük nem csupán a jelenlegi bezárás idejére kell segítséget nyújtani a vendéglőknek, hanem arra az időszakra is, amikor a távolságtartási szabály miatt kevesebb vendéget fogadhatnak, mint korábban. Enélkül elvesznek a munkahelyek.

A kiskocsmák forgalma hosszú ideje folyamatosan gyengült,

leszámítva a járvány kitörése előtti három hónapot, amikor némi javulást mutatott, ezért a csapás nagyon rosszkor jött. A szervezet azt javasolja, hogy a vendéglátást segítő kormányzati programot a nagyobb pubokra is terjesszék ki, ami 10 ezerrel növelné a támogatásra jogosult cégek számát, továbbá azt is hogy a pubok esetén hosszabbítsák meg június utánra is a munkahely-megmentési programot, valamint hogy hosszabb távon mérsékeljék a szolgáltatásuk után fizetendő áfát. Emellett a sört, a sörfőzést terhelő adókat is csökkenteni kellene.

