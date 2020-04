Elsőként lépte meg a kútbezárást a Shell

A járvány hatására soha nem látott mértékű üzemanyagár-csökkenést és drasztikus keresletvisszaesést tapasztalnak a hazai benzinkutak üzemeltetői, épp ezért nem meglepő, hogy egyes kutakat átmenetileg bezárnak. Az viszont meglepő, hogy a piac egyik legnagyobb szereplője, a Shell kezdte meg a sort, országszerte 13 töltőállomás működését felfüggesztve - írta a holtankoljak.hu blogja.

A portál szerint a szünetelő kutak között van fővárosi és vidéki is. A vidéki városok esetén megyeszékhelyekről beszélhetünk, olyan településekről, ahol 3 vagy akár 4 Shell töltőállomás is működött korábban. Ezekből így most egyet zárnak be Szegeden, Nyíregyházán és Szombathelyen is.

Emellett a napi nyitvatartási időt is jelentősen csökkentették a még üzemelő kutaknál, a blog szerint már csak elvétve működnek éjjel-nappal, illetve este 10, vagy 8 óráig a cég töltőállomásai. Sok helyütt este hatkor van a záróra.

A blog szerint a költségcsökkentés egyik leggyorsabb eszköze a nyitvatartási idő mérséklése, és elképzelhetőnek tartják, hogy a többi hálózat is fontolóra veszi a dolgot, és láthatunk más kutakon is átmenetileg zárva feliratot.

Az átmenetileg bezárt Shell kutak listája:

Székesfehérvár, Balatoni út

Pápa, Celli út 92.

Szombathely, Zanati út 70.

Tata, Ring u. 1. (M1 autópálya lehajtó)

Budapest – XXIII., Haraszti út 38./b

Budapest – XI., Hetényi utca 3.

Budapest – VIII., Kálvária tér

Budapest – VI., Dózsa György út 120.

Budapest – XIII., Népfürdő u. 14.

Eger, Rákóczi út 95.

Nyíregyháza, Pazonyi út 36.

Szeged, Bajai út 2-4.

Kecskemét, Talfája 1.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt