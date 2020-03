Nagy István: helytelen döntés bezárni a piacokat

Nagy István végtelenül fontosnak nevezte a helyi piacok meglétét, mert mint fogalmazott, azok a helyi gazdaságok mozgatórugói, ráadásul az ország összes élelmiszerének 10 százaléka itt talál vevőre, sok ezer termelőnek és kézműves élelmiszert előállítónak keresetet biztosítva.

Ugyanakkor jelenleg az látható, hogy sok önkormányzat bezáratta azokat, amit rossz döntésnek tart az agrárminiszter. Ugyanis a bezárások miatt

az embereknek nem lesz más választása, mint a sokkal kisebb, zárt terű élelmiszerboltokban bevásárolni

– tette hozzá az InfoRádiónak nyilatkozva.

Nagy István arra is kitért, amennyiben lehetőségünk van mégis piacra menni, ahogyan egy élelmiszerüzletben is, a saját, jól felfogott érdekünkben be kell tartani bizonyos szabályokat. Hogy vigyázzunk egymásra, tartsunk bizonyos távolságot, és ha rosszul érezzük magunkat, akkor nem megyünk oda, sorolta a tárcavezető, nem győzve hangsúlyozni: az idősebbek kérjék meg szeretteiket, hogy vásároljanak be helyettük. „Vigyázzunk saját magunkra. Ennek egy normális életösztönnek kell lennie!”

Vagyis az a döntés, hogy bezárjuk a piacot, helytelen – ismételte meg nyomatékosan.

A jó döntés, hogy ki kell nyitni, meghosszabbított nyitvatartással, rugalmas üzemeltetéssel, hogy ne legyenek tumultusok.

Mert így tud a vásárlóréteg megfelelően eloszlani, így lehet a tumultusokat elkerülni, és az élelmiszerboltok terhelése sem lesz túlzott.

„Ne legyünk pápábbak a pápánál”

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) ajánlást fogalmazott meg arra vonatkozólag, hogy milyen előírásokat kell betartani a termelői piacokon, amit az üzemeltetőknek kell betartatni. Nagy István az ellenőrzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, szerinte nincs szükség nagyobb szigorra, mint az élelmiszerboltok esetében. "Ne legyünk pápábbak a pápánál" – mondta. Elégséges az emberek józan életösztönére hatni, hogy vigyázzanak egymásra és saját magukra. És úgy érzi, ezt érik és érteni is fogják a vásárlók.

Rugalmasság a támogatási kérelmek leadásnál Az Agrárminisztérium igyekszik rugalmasságot biztosítani a gazdáknak, hogy a határidőig mindannyian le tudják adni a 2020-as támogatási időszakot megalapozó igényléseket – mondta az agrárminiszter csütörtök reggel a köztelevízióban.



Nagy István emlékeztetett, a 2019. évi kérelmekhez kapcsolódóan a területalapú közvetlen támogatások és az átmeneti nemzeti támogatások keretében már 347 milliárd forint támogatáshoz jutottak hozzá a gazdák.



Mint mondta, a helyzetre való tekintettel újabb 122 milliárd forint kifizetésére számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők a tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan. A kifizetések az agrár-környezetgazdálkodás, illetve az ökológiai gazdálkodás terén kezdődnek el, majd április elejétől a területalapú, a zöldítés után járó és a termeléshez köthető támogatások kifizetésére is sor kerül.

