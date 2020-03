Az élesztőt is elérte a készletezési láz

Napok óta hiánycikk az élesztő a hazai boltok többségében, és sok helyütt bizonytalan, hogy mikorra ér oda az utánpótlás - írta a növekedés.hu. A portál szerint a hiányt a továbbra sem csillapodó lakossági készletezés okozza, vannak, akik tucatszám vásárolták fel a csomagolt élesztőt.

Kató Péter, az előállítással foglalkozó Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. vezérigazgatója szerint ugyanakkor nincs szó arról, hogy a termék a hazai kereskedelemben egyáltalán ne lenne kapható, de a három hete tartó vásárlási láz miatt az ilyenkor szokásos többszörösére növelt gyártói kapacitás ellenére is hamar kifogy a boltokból.

A vezérigazgató azt mondta,

a három hete tartó készletezési láz lecsengését várják.

A kereskedők annak tudják be a kereslet felfutását, hogy a lakosság attól tartott, nem lehet majd kenyeret kapni a boltokban. A portál szerint ettől nem kell tartani, mivel az évente belföldön felhasznált átlagosan 110 ezer tonna lisztnél nagyobb mennyiség előállítására is képes a magyar malomipar, ráadásul a tavalyi búzatermésből is még több millió tonna található a hazai raktárakban, amit feldolgozhatnak.

Az idei búzaterméshez szükséges őszi vetések is szépen fejlődnek, a tavaszi munkák is rendben zajlanak, vagyis a járványnak egyelőre nincs olyan hatása, ami az új búzatermést veszélyeztetné.

