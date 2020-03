Lecsaptak a piaci résre, sokan váltanak szájmaszkgyártásra

Számos szegmensben már a koronavírus híre is nagy pusztítást végez: a színházak a rendkívüli veszélyhelyzetben nem nyithatnak ki, de az esküvők sorozatos lemondása miatt is számos vállalkozó feje főhet. Vannak azonban, akik felveszik a kesztyűt a kihívásra.

A veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház számára szájmaszkok gyártásába kezdett a helyi Petőfi Színház - közölte maga a teátrum. Már megvették azt a speciális, erős, fertőtlenítő textíliát, illetve a szükséges kiegészítőket is, és a prototípust már be is mutatták, majd azonnal belefogtak a varrásba - más dolguk ugyanis most nincsen. Az első ütemben 600 maszkot gyártanak, minden előírást betartva - adja hírül a Vehír.hu.

Egy herendi varrónő is kitörési pontot talált a maszkvarrásban. Mint a Veol.hu írja, az asszony "két nap alatt csodát tett" kezdeményezésével: először is kórházi osztályokat, gyógyszertárakat, üzleteket, rendőrőrsöket, tűzoltó- és mentőállomásokat látott el két rétegű szájmaszkjaival. Korábban esküvőiruha-kölcsönzőt üzemeltetett, de érthetően, most nem nagyon megy a bolt.

Miután nagyon sokan keresték, a Facebookon kért segítséget, és rögtön be is futott hozzá anyagfelajánlás, volt, akitől 3 henger vásznat, volt, akitől temérdek gumit kapott a maszkgyártáshoz.

Mára több tízezer maszkra lett megrendelésük, így többen beszálltak a varrásba, még nyugdíjas hobbivarrónők is, de voltak, akik csak a szabásmintát kérték el tőle, megint mások a mosást és a szárítást vállalták.

A varrás előtt az anyagokat fertőtlenítik, nagy hőfokon fertőtlenítő folyadékkal mossák ki, majd a szárítóban 200 fokos gőzben teszik sterillé. Szerencsére az anyag nem megy össze, és az egészségügyi dolgozók számára is megfelelő védelmet nyújt a dupla réteg miatt.

