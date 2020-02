Fontos részleteket árult el Varga Mihály a nyugdíjkötvényről

A nyugdíjkötvénnyel arra készülnek, hogy a nyugdíjcélú megtakarítók számára olyan vonzó papírt kínáljanak, amely kamatozását, hozamát tekintve akár a Magyar Állampapír Plusszal (MÁP Plusz) is versenyképes lehet. Az utolsó simítások zajlanak az indítás előtt, ebben az évben megtörténik a kibocsátás. Ahogy a gazdaságvédelmi akcióterv első, tavalyi szakaszának egyik fontos eleme volt a MÁP Plusz, úgy a következő akcióterv része lehet a nyugdíjkötvény – tette hozzá a lapnak.

Kitért arra, hogy magánszemélyeknek tervezik a nyugdíjkötvényt, nem intézményeknek. Olyan konstrukciót szeretnének bevezetni, amelyik annál kedvezőbb feltételekhez juttatja a vásárlót, minél fiatalabb korban, minél hamarabb vásárol be a papírba.

Kedvező hozamot, kedvező kamatozást, kellő rugalmasságot akarnak biztosítani,

ami lehetővé teszi, hogy bármikor ki lehessen egészíteni a megtakarítást, az ügyfél igényétől függően - jelezte.

Azt mondta: a legfontosabb, hogy ösztönözzenek a felelős cselekvésre, bővítsék az öngondoskodást. Hozzátette, hogy mivel továbbra is adókedvezmények társulnak a Nyugdíj Előtakarékossági Számlához (NYESZ) és a nyugdíjpénztári megtakarításokhoz, nem számít arra, hogy a nyugdíjkötvény a MÁP Pluszhoz hasonlóan átrendezné ezt a területet.

Az lesz a szerepe, hogy kiegészítse az eddigi kínálatot, bővítse az öngondoskodás lehetőségét.

A futamidőről a pénzügyminiszter elmondta: az attól függ, hogy a nyugdíjkorhatár előtt mennyivel indul a befektetési időszak. Még nem zárultak le teljesen az ezzel kapcsolatos egyeztetések, például, hogy a nyugdíjpénztári megtakarításhoz hasonlóan 10 év után hozzáférhetővé váljon a megtakarítás, illetve annak egy része, vagy pedig csak a nyugdíjkorhatár betöltésekor nyíljon erre mód. Minimum 10 év lesz a lekötési kötelezettség.

A szintén idén piacra kerülő zöld kötvényről pedig jelenleg két piacon tárgyalnak, Japánban és Kínában. Előbbiből van nagyobb érdeklődés, ott több szereplő is jelentkezett partnernek a kibocsátáshoz. Közlése szerint ebben az évben el fog indulni, az év közepére meglesznek azok a keretek, amelyek alapján el tudják dönteni, mekkora összegben bocsátanak ki zöld kötvényt. Három-ötéves futamidejű kibocsátásban gondolkodnak, az innen befolyó összegből pedig célzottan klímavédelmi beruházásokat terveznek finanszírozni.

Arra is kitért, hogy az iparűzési adózás átalakításáról az ellenzéki vezetésű fővárossal is tárgyalni fog a pénzügyi tárca, a kistelepülések vezetőivel is tárgyalnak.

