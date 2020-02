Napokon belül súlyos gondot okoz Magyarországon a koronavírus

A Vuhanból indult koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főképp Kínában, de mostanra a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása. A Holdújév meghosszabbítása és a további munkaszüneti napok miatt elfogyhatnak a készletek, és nem érkeznek újabb szállítmányok Kínából. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a Portfoliónak kiemelte, hogy lassan már nincs olyan termék a világon, amelybe ne lenne kínai alkatrész. A mostani helyzet már azzal fenyeget, hogy szakadások lesznek az ellátási láncban, amelynek a hatása néhány héten belül Magyarországra is megérkezhet.

„A legtöbb cégnek annyi puffere van, hogy kitartson a Holdújév időszakára, ha viszont a meghosszabbítás után sem áll helyre a kínai szállítás – amire egyre nagyobb esély van –, akkor

számos vállalat termelése akadozhat vagy akár le is állhat”

– figyelmeztetett Sinkó. Egyre több európai cég sötétben botorkál, mert a telefon másik végén nincs senki, amikor a kínai partnereiket keresik.

Tavaly az a 21 régió termelte meg a kínai GDP 80 százalékát és az export 90 százalékát, ahol leállt a termelés. A Morgan Stanley közgazdászának becslései szerint további egy hét leállás 5-8 százalékponttal vetheti vissza a januári és a februári ipari termelést. A Hyundai már felfüggesztette a Palisade városi terepjárójának dél-koreai gyártását a hétvégén, miután akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A szintén dél-koreai Ssangyong Motor is a kínai alkatrészek szállításának fennakadásai miatt állította le a termelését, ahogy az Electrolux is hasonló alkatrészproblémákkal küzd.

Magyarországon működő vállalatok még nem álltak le a koronavírus miatt Sinkó szerint, de néhány héten belül már lehet, hogy egyes cégeknek akadozik vagy leáll a termelése. A további meghosszabbításnak már lehetnének áldozatai.

Egyelőre a meglévő és a biztonsági készletek biztosítják a termelés folytonosságát hazánkban, de logisztikai vakrepülés van.

Sok kisebb alkatrész repülővel érkezik Európába, viszont a repülőforgalomban már korlátozások alakultak ki. A hajókon érkező alapanyagok már úton vannak, de lehetséges, hogy a következő hajók már nem fognak elindulni.

Ezen a héten a kínai vezetés könnyen olyan döntés elé nézhet, amely vagy a járvány további terjedésének a kockázatával jár, ha visszaküldik az embereket dolgozni, vagy a GDP drasztikus romlásával, ha újra meghosszabbítják a leállást.

