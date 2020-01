Elektromosautó-boom: itt a lista a legkapósabb modellekről

Tavaly 1803 darab új elektromos autót értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, ami rekordmértékű, 41 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest – írja a Vezess.hu. A lap az importőrök megkérdezése után kiderítette azt is, hogy számos, hivatalosan cégnévre kötött szerződés mögött is egyautós vásárlás áll, vagyis sokszor családi autóként szolgálnak ezek a járművek is.

Tavaly végre nagyobb számban is megjelentek a hazai kínálatban a 20 millió feletti listaárról induló luxusmodellek, és ezekre is akadt kereslet. A top3 ebben a kategóriában az Audi e-tron, 35 darabos értékesítéssel, a Jaguar I-Pace 20 darabbal, és a Mercedes-Benz EQC 12 modellel.

Érdekesség, hogy az e-Golf az alábbi táblázatban is látható helyezését a 287 darabos állami megrendelésnek köszönheti, amely révén a kórházak járműparkja bővült.

Változott a vásárlás motivációja is: a környezetvédelem hátrébb sorolódott az állami támogatás és az üzemeltetési költségek, parkolási kedvezmények nyújtotta spórolás mögé, de azért még ott van a top5 érv között.

A magánszemélyek inkább az olcsóbb modelleket keresik, a forgalmazók adatai szerint a két legkedvezőbb modell összes, Magyarországon 2020-ban értékesíthető példányát már tavaly lefoglalózták, szóval 2020-ban már biztos, hogy 450-nél több új villanyautó talál majd gazdára.

Elektromos autó toplista 2019-ben Helyezés Típus Darabszám Céges vásárlás Magánvásárlás 1 Nissan Leaf 453 320 133 2 Volkswagen e-Golf 356 352 4 3 BMW i3 223 204 19 4 Volkswagen e-Up 181 177 4 5 Hyundai Kona electric 178 20 158 6 Renault Zoé 83 57 26 7 Tesla Model 3 81 62 19 8 Hyundai Ioniq electric 55 44 11 9 Smart ForFour 52 48 4 10 Smart ForTwo 46 41 5 Forrás: vezess.hu

A forgalmazók tapasztalatai szerint folyamatosan emelkedik a vásárlók között a vidéki lakosok száma, köszönhetően annak, hogy nőtt az elektromos autók hatótávolsága.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a május elsejével lejáró állami támogatási programot meghosszabbítanák.

Nyitókép: Mohai Balázs