Az MSZSZ szerint az alapnyugdíj mindenkinek járna - a kormány nem így látja

Alapnyugdíj bevezetését, valamint a nyugdíjaknak az átlagbér 70 százalékához való felzárkóztatását is követeli a Magyar Szakszervezeti Szövetség abban a hatpontos követeléscsomagban, amelyet hamarosan hivatalosan is eljuttat a döntéshozókhoz.

Juhász László, a szövetség nyugdíjastagozatának elnöke az InfoRádióban elmondta, tervezési hiba miatt a kormánynak a nyugdíjasok 10 hónapon át "hiteleztek", ezért elvárható lett volna, hogy a 0,7 százalékos kiegészítés helyett kerek 1 százalékos pluszt kapjanak.

"Hogy ilyen ne történhessen meg újra, javasoljuk, hogy a kormány 2020 januártól a 2,8 százalék helyett minimum 3,5 százalékra tervezze az emelést" - írta le a követelések első pontját Juhász László.

További pontok:

2. Az infláció mellett a bérnövekedést is számolják bele a nyugdíjszámítás alapjába.

3. A helyettesítési arány figyelemmel kísérésre, vagyis hogy az utolsó nettó jövedelem és a nyugdíj százalékos különbségét csökkentse a kormány - az átlagbérek 70 százalékához közelítse azt, egy ötéves periódus alatt.

4. A kormány készítsen márciusig felmérést a nyugdíjasok helyzetéről, a korábbi nyugdíjak értékvesztésének mértékéről és tegyen javaslatok a durva különbségek csökkentésére.

5. Alapnyugdíj. itt az időskori elszegényedést gátolnák meg, hosszabb távon.

6. A kormány tekintse partnernek a mértékadó nyugdíjas-érdekképviseleteket!

Kormányválasz

A kormány 2010 óta a nyugdíjak értékének megőrizésére törekszik, ezért egy olyan rendszert hozott létre, amely garantálja a nyugdíjak értékállóságát - reagát az InfoRádiónak az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: az idei költségvetésben 134 milliárd forinttal több szerepel nyugdíjkifezetésekre, mint tavaly.

"Az elmúlt években több mint 10 százalékos vásárlóérték-emelkedés is volt a nyugdíjakban. Rezsicsökkentéssel, Erzsébet-programmal, rezsiutalvánnyal, Erzsébet-utalvánnyal is igyekeztünk az időseknek többlet juttatásokat adni, de ilyen volt a nyugdíjprémium is, amire az idei költségvetésben is szerepel 20 milliárd forint" - fogalmazott Rétvári Bence, aki hangsúlyozta, a nyugdíj összegét az határozza meg, hogy ki mennyit dolgozott és mennyi járulékot fizetett be.

Nyitókép: Pixabay