Nagy dobásra készülhet jövőre a kötvénypiacon az Államadósság Kezelő Központ

A szakember a Portfoliónak nyilatkozva a régóta tervezett nyugdíjkötvény konstrukciójáról annyit árult el, hogy hosszútávú befektetésről van szó, ezért valamilyen módon inflációkövetőnek kell lennie, és prémiumot kell fizetnie. Ez teljesen lakossági termék lesz, nyugdíjpénztárak, biztosítók nem vásárolhatnak belőle. Nyilván nem a MÁPP+-hoz hasonló értékesítési számokat fog hozni egy ilyen papír - tette hozzá Kurali Zoltán.

Az adósságkezelő vezérigazgatója arról is beszélt, hogy szerinte a MÁPP+ trónja nincs veszélyben, és „egyelőre nem is terveznek változtatást” a kondíciókban, de - mivel nem jövőbelátó - azt nem meri biztosra ígérni, hogy egy év múlva is ugyanilyen kondíciókkal lehet majd vásárolni a slágerterméket.

Mint arról az Infostart beszámolt, Varga Mihály pénzügyminiszter és Kurali Zoltán, az ÁKKK vezére múlt csütörtökön jelentette be, hogy 2020bann egy új 20 éves benchmark államkötvényt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, az első aukciója január 16-án lesz. Emellett január elsejétől bevezetik az új hosszú államkötvény-indexet, mely a 3 évnél hosszabb kötvényeket fogja tartalmazni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán