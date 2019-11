Lecsapnak jövőre a katás vállalkozókra

A jövő év második felétől alaposan megváltozik a kisadózó vállalkozások (kata) és a megbízóik élete: Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint a kormány akkorra alakítja ki azt a metodikát, amivel a jelenleginél hatékonyabban lehet megállapítani, hogy munkaviszonyban vagy vállalkozói szerződéssel lehet adott munkakört ellátni - írja az mfor.hu.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete egy állítólagos pénzügyminisztériumi munkaanyagra hivatkozva megszellőztette, hogy a kormány szigorítani készül a kisadót. A leírtak java részét cáfolta a Pénzügyminisztérium,azt viszont nem tagadta, hogy alaposabb ellenőrzésekre készülhetnek az adóalanyok. Varga Mihály pénzügyminiszter pedig elárulta, hogy a témában az MKIK-val folytat tárgyalásokat, tőlük érkeznek a konkrét javaslatok.

Az MKIK elnöke megerősítette, hogy részt vesznek a munkában, sőt, azt is kijelentette, hogy a végső kormányzati módosító javaslat minden bizonnyal a kamara munkaanyagában foglaltakat fogja visszatükrözni. Parragh László szerint azért van szükség a korrekcióra, mert

a kata már a versenyképességet rombolja.

Arról van szó, hogy miközben a munkaadók egy része a törvénynek megfelelő munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatja a dolgozóit, más cégeknél katába kényszerítik az alkalmazottat azokban a munkakörökben, amelyeket pedig a munkajogi szabályok szerint munkavállalóként kellene ellátni. Magyarul csalnak. Ezzel pedig versenyhátrányba hozzák a törvényi előírásoknak megfelelően foglalkoztató cégeket. Azt ugyanakkor elismerte a kamara elnöke, hogy a kata bevezetésével nyert a költségvetés, mert olyanok is beléptek a közteherviselésbe, akik addig a szürke- vagy feketezónában működtek.

Nem akarnak szakmákat kizárni a kata alanyai közül, így marad az, hogy az ellenőrzések szigorításával próbálják elejét venni a kata elburjánzásának. A kamara már most is monitorozza a vállalatokat az alapján, hogy miként történik a foglalkoztatás a cégeknél, de egyelőre a munka elején járn, nincs kész koncepció.

Az igazán nagy baj a munkaerő-kölcsönzőknél van, ahol visszaélésszerűen veszik igénybe a kata nyújtotta lehetőséget. Parragh László szerint a következő napokban ezzel kapcsolatban fontos bejelentésekre lehet számítani. Ennél jóval kisebb a probléma szerinte a hagyományos szakmákban, mint a fodrász, cipész, de a médiában dolgozók is szémíthatnak ellenőrzésre

A kata adójának emelésére az elnök elmondása alapján leghamarabb 2021 januárjában kerülhet sor.

Jelenleg havi fix 50 ezer forint, éves 12 millió forintos határig, fölötte belép egy 40 százalékos adó is. A főállás mellett adózók havi 25 ezer forintot fizetnek, illetve aki nagyobb járulékalapot akar magának biztosítani, most is választhatja a 75 ezres havi tételt. Ezek a mértékek tehát leghamarabb 2021-től változhatnak.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs