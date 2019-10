Nagy Márton: ezt csak elrontani lehet

A bejelentett intézkedések mentén a fenntartható növekedés garantált – hangsúlyozta Nagy Márton.Vagyis az eurózónához képest minimum 2 százalékpontos növekedéstöbbletet tud az ország felmutatni, amihez egy beruházásalapú gazdasági modell párosul. Ebben a vállalatok egyre termelékenyebbek lesznek, egyre több profitot tudnak termelni, amiből egyre több bért is tudnak fizetni – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozva a szakember, aki szerint ez oda vezetett, hogy

sikerült a közepes fejlettségű csapdából kikerülni.

Az MNB alelnöke ugyanakkor megjegyezte, hogy ha fogyasztásvezérelt növekedésbe megy át az ország, az nagy problémát fog jelenteni, hiszen egy túlhevült gazdaságot jelent. Importoldalon elrontaná a külkereskedelmi mérleget, és sok-sok sérülékenységi forrást aktiválna, továbbá a gazdasági függetlenség is elveszne általa. Tehát a jelenlegi gazdasági és pénzügyi stabilitást, és a fizetési mérleg 0 körüli szintjét kell megőrizni, és nem szabad a mostani pályáról letérni, mert, mint Nagy Márton fogalmazott, ezt csak elrontani lehet.

Nagy Márton előadásában

további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseket is sürgetett.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, korábban már Orbán Viktor miniszterelnök is ezek szükségességéről beszélt, hogy végig lehessen haladni a már kijelölt pontokon, más-más terültekre fókuszálva, és a hosszútávú fejlődést biztosítva. A jegybank alelnöke úgy látja, hogy a következőknek a gazdaságvédelem tekintetében az egészségügyre, a humán tőkére, valamint a kkv-k finanszírozási lehetőségeire – innovációval, digitalizációval – kell irányulniuk. A családvédelem terén pedig a családbarát egészségügyre, a foglalkoztatáshoz között családtámogatásra, illetve hosszabb távon (is) a családok és a gyerekek biztonságának a növelésére, emelte ki.

A bankrendszer kicsit elavult

A szakember arra is kitért a Budapest Economic Forumon, hogy a magyar bankrendszer kissé elavult, vagyis fejlődnie kell és meg kell újulnia. Az InfoRádiónak nyilatkozva példaként említette a lakáshitelek folyósítását, amelyek nemhogy – a Matolcsy György jegybankelnök által is vágyott – pár nap alatt történnek meg, hanem legjobb esetben is túlnyúlik az egy hónapon. Ez pedig "nagyon jól megfogja azt, hogy a magyar bankrendszerben mi uralkodik" - mondta a szakember.

A bankrendszer elavultsága azonban több más dologban is megnyilvánul. Ilyen például, hogy

nagyon sok bank van Magyarországon, miközben nem megfelelően innovatív a magyar bankrendszer, nagyon magas költségekkel dolgozik, akár a devizaátváltásnál, akár a hitelek feláránál.

A szakember úgy véli, ezek miatt a bankrendszernek involválnia kell, modernnek kell lennie és legfőképp vissza kell nyernie a társadalom bizalmát, hogy a pénzintézet és az ügyfél között egy pozitív és harmonikus viszony alakuljon ki, ami más országokban megvan.

Nagy Márton szerint bár a bankrendszer felismerte a helyzetét, a kérdés az, hogy a megújulása mennyire gyors. Szerinte mindenképp fel kell gyorsítani, azonban ameddig ennyi bank (közel harminc) van a piacon, addig a legtöbb intézménynek a fejlesztése lényegében kidobott pénznek számít, hiszen

egy 10 milliós ország legfeljebb 5 bankot képes hatékonyan eltartani,

ez pedig nem szolgálja a szektor fejlődését – tette hozzá.

Nyitókép: Pixabay