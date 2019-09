Felrobbant a hazai újautó-piac, már most megvan a tavalyi mennyiség

Friss autóeladási statisztikákat és trendeket közölt a Pénzcentrum.hu. Abban nincs változás, hogy a Suzuki (20 ezer), azon belül is a Vitara a kedvenc, idén eddig 10 ezer állt belőle forgalomba. Év végéig azonban jönnek a családos kedvezmény segítségével vásárolt járművek.

A portál részletekbe menően közölte, augusztusban valósággal robbantott a piac a forgalomba állt új autók száma tekintetében, a Datahouse adatai szerint 18 271 darab új autó jelent meg az utakon, 75,7 százalékkal több, mint két évvel ezelőtt, tavalyhoz képest pedig 24,3 százaléknyi a bővülés.

A tavalyi éves "autótermés" pedig már augusztusban megvan, a tavalyi 159 ezer után idén bő 180 ezer új kocsi lehet.

A Suzuki mögötti ezüstérmes a Ford, bronzérmes az Opel, kevéssel előzve a Volkswagent.

A Vitara mögötti második legnépszerűbb terepjáró a Dacia Duster, de a különbség bő háromszoros.

Az év második felében hatalmas robbanás várható az MPV-kategóriában: többségében ebbe tartoznak azok a 7 személyes autók, amelyekre érvényesíteni lehet a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását.

Ugyan a Dacia Lodgy egy hajszállal lemaradt az első helyről, de ez az év végére gyökeresen megváltozhat, hiszen ez az egyik olyan típus, amelyet a 2,5 millió forintos állami támogatásnak hála akár féláron is meg lehet venni. Megsokszorozhatja még eladásait a Fiat Dobló is, amely szintén a legolcsóbb kategóriába tartozik, aki élhet a családvédelmi program kínálta lehetőséggel, az ennek a kocsinak az árát is megfelezheti

Magyarországon évente a háztartások mintegy 2 százaléka vásárol új gépjárművet. 175 ezer nagycsaládos háztartás él Magyarországon, akik jogosultak a támogatás igénybevételére.

A hazai autópark átlagéletkora közben 14 év.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd