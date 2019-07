Szélben és nagy melegben tíz nap alatt befejeződhetne a búza aratása, azonban ez az esők miatt biztosan nem így lesz, mondta Vancsura József, aki arra számít, miután az aratás minden évben augusztus 1-jére befejeződik, ez idén sem lesz másképp.

Mennyiségileg gyenge-közepes termés várható, a minősége azonban jobb lehet, mint az elmúlt esztendőkben,

tette hozzá a tiszteletbeli elnök. Bíznak benne, hogy nem lesz már nagyobb eső az aratás alatt, ami kimosná a sikért a kalászból, így jó minőségű lehet a búza.

Mint mondta, pár nap alatt ismét leesett 10-20 milliméter csapadék szinte az egész országban, emiatt a hétvége után leállt az aratás, és csak kedden indulhatott újra azokon a területeken, ahol a gabona megfelelő módon megszáradt. Ezt követően tudják ugyanis a kombájnok kicsépelni a gabonát, hogy aztán a magtárakba kerülhessenek.

A nagy aszály után érkező sok eső miatt a búza a déli megyékben sarjúkalászokat, oldalkalászokat hozott, és ezeken a szemek később érnek be. Ez okozott fejtörést a gazdáknak, ám a nagy meleg miatt végül ezek is időben beértek és betakarításra alkalmassá vált a búzatábla. Ez a folyamat fog lezajlani az északi megyékben is - magyarázta Vancsura József.

