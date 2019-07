Heteken belül új autóhoz juthatnak a nagycsaládosok

Július 1-jétől a nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn.

A GÉMOSZ elnöke az InfoRárdiónak nyilatkozva elmondta, a kormányfő február 10-i évértékelőjében elhangzott, a nagycsaládosok autóvásárlását célzó programmal kapcsolatban már másnap nagy volt az érdeklődés a kereskedőknél, és ez a mai napig nem csökkent. Most már arra számítanak, hogy előbb-utóbb érkezhetnek is már a kézhez kapott kincstári felhatalmazással a vevők, és az első szerződések már júliusban megszülethetnek, fogalmazott Gablini Gábor.

"Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy

A támogatást több mint 50 féle gépjármű esetében lehet igénybe venni, a 4,7 millióstól a 25 millió forintos modellig. A legnagyobb érdeklődés az 5-6, illetve 6,5-9 milliós kategóriában eső autók iránt van, ismertette Gablini Gábort.

A szakember szerint

ezért további kedvezményeket vár a kereskedők részéről a vásárlók irányába.

Gablin Gábor ismertette, a GÉMOSZ a bejelentést követően útjára indította a Családbarát Márkakereskedés programot, amely keretében belül együttműködnek a lízing- és bankszövetséggel. Közösen dolgozták ki, hogy hogyan tudnak további olyan többletet biztosítani az ügyfeleknek, amitől a vásárlás – ebben a programban való részvétel – egy igazi élmény legyen.

"Felkértük a biztosítókat, hogy biztosítsanak egy olyan családbarát cascobiztosítást a vásárlók részére, amely felár nélkül többletbiztosítást, ego nagyobb biztonságot nyújt a családoknak" – ismertette.

A program nem önmagában áll, hanem a szakma és annak közelében dolgozó nagy szereplők közreműködésével készült, emelte ki, ennek okán a tényleges nyereség a családoknál még az állami támogatásnál is sokkal nagyobb mértékű lehet, tette hozzá. "Ami egyébként Magyarországon korlátozottan fogy, a hétszemélyes autó, az most egy sokkal nagyobb volument tud jelenteni."

Előzetes felméréseik szerint, amiket júniusban a márkakereskedők segítségével végeztek, az

Úgy számolnak, hogy legalább 5 ezer szerződés lesz ebből az idei esztendőben, és ténylegesen legalább 3 ezer autót át is fognak tudni adni a családoknak

A márkakereskedők segítségével készült előzetes felmérések alapján a GÉMOSZ mintegy 10 ezer igénylésre számít az idei évben, amelyből 5 ezer szerződés születhet meg, ténylegesen pedig legalább 3 ezer autót át is fognak adni a családoknak.

Friss adatok

Már több mint kétezren nyújtottak be kérelmet csütörtök délig a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.



Novák Katalin elmondta, a legfeljebb 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatást az államkincstárnál lehet igényelni, az ügyintézés pedig elektronikus is megtörténhet. A kérelmek jelentős része is elektronikusan érkezik be, de személyesen, postai úton és a kormányablakokon keresztül is nyújtottak be igénylést - tette hozzá.