Megnyugodhatnak a piacok: büntetővámok helyett tárgyalások lesznek

A kereskedelmi tárgyalások újraindításáról egyezett meg az Egyesült Államok és Kína a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport oszakai csúcstalálkozóján szombaton. A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Washington ígéretet tett rá, hogy nem vet ki újabb vámokat a kínai termékekre - tette hozzá a Hszinhua.

Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump meet on the sidelines of the #G20 summit in Osaka, Japan. #Xiplomacy pic.twitter.com/0F6F4wkPYd