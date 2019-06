Panelrangsor: letaszították a trónról a Pók utcai lakótelepet

Az egy évtizeddel ezelőtti válság már a múlté, 2013 óta meredeken emelkednek a panelárak, ami a G7 összeállítása szerint annak is köszönhető, hogy szinte már csak ez a lakástípus megfizethető, emiatt pedig nagyon megnőtt iránta az érdeklődés.

A józsefvárosi panellakások – itt a Szigony és a Práter utca környékére kell gondolni – szenvedték meg a legjobban a gazdasági válságot, viszont, valószínűleg a belvárosi elhelyezkedésnek köszönhetően a fellendülés is itt volt a legnagyobb: már 2017-ben is 2,5-szer annyit kellett fizetni egy négyzetméterért, mint 2013-ban.

A III., a XI. és a XIII. kerületben viszont alig viselte meg a válság a panelokat, az áremelkedés pedig a Ferencvárosban, Mátyásföldön és Pesterzsébeten volt a legcsekélyebb.

A portál az átlagos négyzetméterárakat vizsgálva arra jutott, hogy

már nem Pók utcai lakótelep a legdrágább, mert az újlipótvárosi panel megelőzte.

Igaz, a két lakótelep között már 2011-ben sem volt nagy különbség. A szintén XIII. kerületi Vizafogó paneljei is átlépték a 400 ezer forintos négyzetméterárat 2017-ben, akárcsak a gazdagréti átlagárak. A lista élén szerepelt a többi budai lakótelep is (Kaszásdűlő, Bécsi út, Kelenföld, Őrmező, Albertfalva).

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint

a panellakások árazásában a kulcskérdés az elhelyezkedés; a városközponttól nehezebben megközelíthető dél- és kelet-pesti lakótelepekhez képest a belvárostól nem annyira távol eső, illetve a Duna-part vagy a budai hegyvidék közelében lévő panelövezetekben jóval magasabbak az árak.

A panellakások a befektetők számára is vonzóvá váltak. A feszített budapesti albérletpiacon már ezeket a lakásokat is jól ki lehet adni, a tulajdonosoknak sokszor nem is kell annyival olcsóbb lakbért kérni, mint amennyivel kevesebbe kerül megvenni egy panellakást egy hozzá hasonló téglaházi ingatlanhoz képest.

Nyitókép: Balogh Zoltán