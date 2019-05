OTP: a bankcsoportnak is kedvez a magyar gazdasági növekedés ereje

A pénzintézet előrejelzése szerint a jelzáloghitelezés továbbra is dinamikusan bővül, várhatóan 11 százalékkal. Az OTP-nek stabilan erős, illetve egyre növekvő a piaci részesedése a jelzálog- és személyi hitelfolyósítások terén, az idei első negyedévben

a magyarországi jelzáloghitel szerződéses összegekből 28,2 százalékot ért el. A személyi kölcsönöknél piaci részesedése az első három hónapban 40 százalék közelében volt.

Az OTP csoport az elemzői várakozásoknál jobb első negyedévet zárt, 72,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni nyereséget ért el, 7 százalékkal kevesebbet az előző negyedévinél, de 12 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján pénteken közzétett, a nemzetközi pénzügyi beszámolási szabványok (IFRS) szerinti jelentése alapján a bankcsoport konszolidált korrigált adózott eredménye 90,4 milliárd forint volt 2019 első negyedévében, 45 százalékkal magasabb az előző negyedévinél, és 14 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

Bencsik László kiemelte: az első negyedéves jelentés már tartalmazza a Societe Generale-tól megvásárolt bolgár Expressbank és leányvállalatai mérlegfőösszegét, valamint háromhavi eredményét, illetve a szintén a Societe Generale-tól megvásárolt albán leánybank teljesítményét. Elmondta: ennek hatására

a külföldi leánybankoknak a nyereséghez való hozzájárulása a negyedéves korrigált profithoz az előző negyedévi 46 százalékról 50 százalékra emelkedett.

A konszolidált korrigált adózott eredményhez a legnagyobb mértékben a magyarországi anyabank, az úgynevezett OTP Core járult hozzá 39,9 milliárd forinttal, utána a bolgár DSK Bank következett - az Express-csoporttal együtt - 17,3 milliárd forinttal, majd sorrendben az ukrán OTP 8,3 milliárd forintot, a horvát leánybank 8,2 milliárd forintot, valamint az orosz leánybank 6,6 milliárd forintot adott a csoportszintű adózás utáni profitba.

Bencsik László elmondta:

az OTP tovább folytatja az akvizíciókat, az OTP csoport idén belép a szlovén bankpiacra,

ott is egy, a Societe Generale tulajdonában lévő bankot vesz meg, a megállapodás már megszületett. A megvenni kívánt SKB Banka a szlovén bankpiac 4. legnagyobb hitelintézete. A vezérigazgató-helyettes mind az albán bank, mind a legutóbbi bulgáriai bank megvételét, mind a horvátországi akvizíciót jó vásárlásoknak mondta. Beszámolt arról is, hogy március 29-én megtörtént az albán akvizíció pénzügyi zárása, az új OTP leánybank az albán bankszektor 5. legnagyobb szereplője 6 százalékos piaci részesedéssel. Közölte: az OTP jelenleg is igen jelentős, 8,4 milliárd eurónak megfelelő likviditási tartalékkal rendelkezik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán