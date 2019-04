Kiderült, meddig tud megfelelő nyugdíjat fizetni az állam

Magyarországon is öregszik a társadalom, 2060-ra tíz dolgozó magyarra már hat nyugdíjas jut. Éppen ezért az MNB is több intézkedéssel segítené a jövő nyugdíjasait: jönnek a jóléti alapok, amelyek az egészségügyi és nyugdíjcélú alapok céljait egyesíti, de garanciaalapokkal is növelnék a befektetések biztonságát - hangzott el a Napi.hu Magyar Öngondoskodás 2019 konferenciáján.

Lassan, de teret nyer az öngondoskodási készség a lakosság körében, a sebességet azonban célszerű fokozni - mondta Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára.

A lakossági megtakarítások több mint fele, 57 százaléka jelenleg egy évnél rövidebb lejáratú megtakarításokban van. Először annak érdekében kellene lépéseket tenni, hogy a lakosság pénzügyi előrelátása nőjön - mondta az mfor.hu szerint Balogh.

A magyar állami nyugdíjrendszer 2060-ig képes megfelelő nyugdíjat biztosítani - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki szerint

az öngondoskodásra azért van szükség, mert a nyugdíjba vonulók egyre fiatalosabbak, más igényeik vannak, mint korábban.

„Szeretnének utazni, minőségi szolgáltatásokat igénybe venni, mindez többe kerülhet, mint amire az állami nyugdíjból futja majd.”

Mint mondta, első lépésben az állam a rövid távú gondoskodást szeretné ösztönözni az új Nemzeti Kötvénnyel, amelyet június 1-jétől bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ. Arra ösztönzik a lakosságot, hogy minél tovább tartsa meg a megtakarítást.

Ősszel pedig érkezik a nyugdíjcélú államkötvény, ami nem ötéves, hanem jóval hosszabb kifutású értékpapír lesz.

Kevés a nyugdíjcélú megtakarítás



A háztartások bruttó megtakarítása régiós összehasonlításban is jól áll, de a nyugdíjcélú megtakarítások ezen belül kevesebb mint 10 százalékot tesznek ki, ami viszont elmarad a régiós átlagtól: Ausztriában például 30 százalék körül van ez az arány. A konferencián kiderült : az időskori függőségi mutató is emelkedik, 2018-ban tíz dolgozóra három nyugdíjas jutott, 2060-ban viszont már 60 százalékos lesz az arány.A háztartások bruttó megtakarítása régiós összehasonlításban is jól áll, de a nyugdíjcélú megtakarítások ezen belül kevesebb mint 10 százalékot tesznek ki, ami viszont elmarad a régiós átlagtól: Ausztriában például 30 százalék körül van ez az arány.

