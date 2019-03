Lőcsei Tamás: a vállalatvezetők különösen aggódnak az Y és a Z generáció miatt

Magyarországon a vállalatvezetők 90 százaléka számít arra, hogy társaságuk bevétele idén is bővül – mondta a PwC Magyarország vezérigazgatója. A társaság globális felmérésében ez az arány némileg kisebb, 82 százalék. „Ugyanakkor látni már a viharfelhőket” – fogalmazott Lőcsei Tamás. „Érzik azt, hogy a nemzetközi kereskedelmi háborúnak lehet olyan hatása, hogy akár Magyarországon is komoly visszalépést jelenthet a gazdaság szempontjából” – tette hozzá. De brexit és az unió Egyesült Államokkal kialakult viszonya is hordoz negatív következményeket az országnak.

Lőcsei Tamás a szakemberhiányt nevezte az egyik legnagyobb problémának.

A vállalatvezetők különösen aggódnak az Y és a Z generáció változó igényei miatt

– jegyezte meg. „Teljesen más hozzáállása van a munkához ezeknek a generációknak. Sokkal nehezebben viselik például a repetitív, – talán azt mondhatnám – unalmas munkafolyamatokat” – vélekedett a szakértő. Ez a korosztály ráadásul könnyebben felmond, akár akkor is, ha még nincs új lehetőségük.

A pénzügyi szolgáltatásokkal és gazdasági tanácsadással foglalkozó cég vezetője kifejtette: a magyar vállalatvezetők egyre jobban el kezdtek aggódni a dinamikus bérnövekedés, valamint a szaporodó sztrájkok miatt. Lőcsei Tamás ugyanakkor hozzátette: a politikai stabilitás, az államadósság kontroll alatt tartása kedvezően hat, a hitelminősítő intézetek is felminősítik a magyar gazdaságot.

A magyarországi PwC 8. alkalommal készítette el a vezérigazgatói felmérést a globális vezérigazgatói felméréssel párhuzamosan. A 236 belföldi cégvezető várakozásait személyes adatfelvétellel mérték föl 2018 októbere és decembere között.

Az akkut problémára a külföldi vendégmunkások jelentik a megoldást

Rendkívül jó Magyarország számára gazdasági szempontból, hogy szoros az együttműködés a többi visegrádi állammal és Romániával – mondta a vezérigazgató. Lőcsei Tamás szerint a cégek a szakemberhiányt az oktatás irányába kiépített kapcsolataikkal tudják mérsékelni. Tehát még a tanulmányaik alatt kapcsolatba lépnek a diákokkal. Második leggyakoribb megoldás az átképzés, a harmadik a versenytársaktól történő munkaerő-elvétel.

A pénzügyi szolgáltatásokkal és gazdasági tanácsadással foglalkozó cég vezetője hangsúlyozta,

a jelentősebb magyar gyártó vállalatok szinte mindegyike alkalmaz már külföldi vendégmunkásokat.

Nagyon jelentős az ukrán vendégmunkások száma, de Szerbiából, sőt Mexikóból is érkeznek dolgozók. „A munkaerő-probléma akkut leküzdése csak úgy elképzelhető, hogy külföldről behoznak munkavállalókat, olyanokat, akik nagyon értenek hozzá” – fogalmazott Lőcsei Tamás.

Mindezzel párhuzamosan az automatizáció és a robotizáció felé mennek az ezt megtehető cégek – tette hozzá az InfoRádió Aréna című műsorában a PwC Magyarország vezérigazgatója, aki szerint egy robot négy ember munkáját képes elvégezni, és szabadságra sem megy.

Nyitókép: Máthé Zoltán