Sokan új készülékekre is számítanak jövő hétfőn kezdődő Mobil Világkongresszus (MWC) iránt érdeklődők közül, több gyártótól várhatóak is bejelentések; nem utolsósorban a még csak Samsung Galaxy F néven emlegetett, hajtogatható mobilmodell is bemutatkozik - fogalmazott az InfoRádióban Hlács Ferenc, a HWSW informatikai szakportál munkatársa.

"Könnyen lehet, hogy a közönség először az MWC-n veheti kézbe, és ez a termék végighúzódhat a többi gyártón is, másoktól is számíthatunk hasonló termékekre, illetve bejelentésekre velük kapcsolatban" - utalt arra, hogy a Huawei is ráállt erre a vonalra, ahogy az 5G vonalra is.

Az LG is hasonló vágányon fut, igaz, hajtogatható készüléket egyelőre nem fognak gyártani, de kijönnek egy G8 csúcsmodellel, aminek ki-becsukható tokján lesz egy plusz kijelző.