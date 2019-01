Egymilliós négyzetméterár a Balatonnál - és nincs megállás

Továbbra sem torpantak meg a Balaton-parti építkezések, akár több munka is lenne a kivitelezőknél, ha bírnák.

A négyzetméterárak már összehasonlíthatóak a fővárosiakhoz, Siófokon például egymillió forintot is fizetni kell négyzetméterenként egyes esetekben

- derül ki a Sonline.hu Somogy megyei hírportál összeállításából.

A lap érdeklődésére Steiner Dezső, a balatonboglári Steiner Kft. ügyvezetője elmondta, télen sem állnak le a kivitelezéssel, és két családi ház építését is most kezdik meg épp - Fonyódon, illetve a Bogláron. Nem tudtak minden megkeresésükre igent mondani, arra viszont egyértelműen bólogat, hogy alábbhagyott-e a külföldiek balatoni vásárlási láza. Ezt is elmondta még,

egy családi ház építésekor körülbelül 400 ezer forintos négyzetméterárral lehet számolni.

A NAV forgalmi adatai alapján készült friss OTP Lakóingatlan Értéktérkép

2017-ről 2018-ra a Fonyódi járásban összességében 40 százalékot meghaladó drágulást regisztrált,

s közel hasonló ütemben nőttek a Marcali járás vízközeli árai is - az Otthontérkép Magazin körképe szerint, s a kevésbé felkapott településeken (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő) is beindult a piac.

Tavaly Fonyódon 180, Balatonlellén 140 építési engedélyt adtak ki.

Siófokra visszatérve: az ezüstparton mérik aranyárban az ingatlanokat, ám már egy városi panellakásnak is elérhetp a félmilliót a négyzetméterára.

Nyitókép: Pixabay.com