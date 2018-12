Fejlesztések jönnek a kisebb balatoni településeken is

Az önkormányzatok - mint a Magyar Idők cikkéből kiderül - már ki is kalkulálták, hogy az idegenforgalmiadó-bevételből és a mellé kapható állami hozzájárulásból mennyit fordíthatnak fejlesztésre. Már most biztos, hogy a kisebb települések is jobban járhatnak.

A számok alapján

Fonyód 44, Balatonboglár 54, Balatonszemes 71, Györök 27, Tihany 70 milliós ifához kap majd állami hozzájárulást jövőre, de Siófok is kiugróan sokat termelt: 337,8 millió forintot.

Zamárdi turistáktól származó adóbevétele, a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges "kiindulási összeg", vagyis az ifa eddig 165 millió forint volt idén.

Mint a lap Balatonföldvár önkormányzatától megtudta: 70 millió forint folyt be a strandbelépőkből és a parkolási díjakból, a városkártyák eladása pedig 11,5 millióval növelte a bevételeket. A keleti strand pénztárainál tízezerrel többen fizettek a jegyért, mint tavaly, a nyugati strandon pedig - amit most tettek fizetőssé - a korszerűsítési költségek egy részét sikerrel hárították át a nyaralókra, de jobb minőséget is kapnak a pénzükért az emberek, nagyobb zöldterületet, sétányokat, homokos plázst.

Az adóbevételek alapján úgy tűnik, jövőre még a kisebb szálláshely-kapacitással rendelkező üdülőhelyek is jelentős összegeket költhetnek új attrakciókra, fejlesztésekre. Idén ugyanis nem lehet okuk panaszra a Balaton körüli településeknek: éves viszonylatban is jelentősen megnőtt a fizető vendégek száma, amiből a szállásadók által beszedett és a helyi önkormányzatoknak továbbított idegenforgalmi adóbevételek származnak.

