Tombolva költekeznek a magyarok, de fékek is vannak

2018 első félévében 6,9 százalékkal nőttek a boltos vásárlások (a kiigazítatlan volumenindex szerint). Volt már hasonló, 2015-ben az első féléves mérleg 6,5%-os emelkedés volt, de akkor bizony az éves bizonyítvány 6% alá csúszott (5,8% lett), sok panaszra azért nem lehet ok összességében. Ebben azért lehetett némi szerepe akkor az online kasszarendszer első teljes esztendejének is, de egyedi okok mindig is húztak, vagy taszítottak egyet a boltos világon. Ráadásul az első félévek növekedési ütemei többségében erősebbek voltak, a 2017-es esztendőt nem számítva - írja a blokkk.com.

Az első félévi eredményhez képest még bármi lehet a második félévben a boltos világban. Néhány történés viszont azt vetíti előre, hogy

fékeződhet a következő hónapokban a költekezés növekedési üteme, de ettől még akár rekord, 6% feletti ütem is kijöhet.

Megugorhat a boltos költekezés

Az elmúlt esztendők alapján már hat éve folyamatosan emelkedik a költekezés, amiben törés nem volt. Ez a folyamatosság sokat számít, de előreláthatóan a családok teljes költekezésének átrendeződése miatt is azért ez az 5-6% körüli ütem mérséklődni fog.

2018-ban viszont ezer milliárd forinttal is megugorhat a költés, a második félévben az első félévinél kisebb ütem mellett.

A boltos világ számára nem kis erőpróba volt a szokatlanul hosszú nyári hőség, amikor fékeződött a korábbi vásárlási roham. Az üdülőhelyeken, az ásványvizek, nyári strandholmik, ventilátorok, jégkrémek piacán rekordok dőltek meg, na de a többi: a vásárlók sok korábbi vásárlási tervüket felborogatták és a beszerzést későbbre halasztottak.

Most már persze a hőség elmúltával tombolnak a boltokban, az iskolakezdés is felfelé húzza a kora őszi időszak mérlegét.

A gyenge forint is éreztette már a hatását, az import cikkek egy része gyorsabban is drágult. Persze a kereskedőknek vissza kellett fogniuk a tempót az árcédulák átírásában. A külföldi turisták viszont jobban jártak a gyenge forinttal, többet is költöttek a szokásosnál a boltokban is.

Lódult egyet az infláció is, nem csak az üzemanyagoknál és egyes élvezeti cikkeknél, hanem több élelmiszerféleségnél. A hőség és a munkaerőhiány a mezőgazdaságot is nyomta, a verseny pedig, amit nemzetközi viszonylatban lehet csak mérni, nem egyszerű feladvány a termelők számára. Sorra érkeznek az üzenetek, minek is emelkedhet az ára ősszel. A vásárló viszont továbbra is elsősorban az árat nézi a boltban.

A kisboltoknak nehezebb, mint korábban is. Előreláthatóan a statisztika számuk további csökkenését fogja mutatni, amiben jelentős a szerepe a megnövekedett bérköltségeknek is:

2013 2015 2017 2018 vásárlás 8.514 9.278 10.441 11.400 változás 101,8 105,8 105,2 106,5 boltszám 141 ezer 133 ezer 125 ezer 122 ezer változás 96,9 97,8 96,9 97,6

(Táblázat forrása: KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző évhez képest)

Munkaerőhiány: több tízezer eladó hiányzik

Legalább tízezer boltos dolgozó hiányzik, a bérköltségek viszont hiába emelkednek vészes tempóban, az átlagot tekintve csak a létszám tartásához elégségesek.

A foglalkoztatottak száma a boltos kiskereskedelemben a legkritikusabb elmúlt három esztendőben nem változott, az alkalmazottak száma sem mozdult el érdemben.

A bérköltségek viszont nagyot ugrottak, az elmúlt esztendőkben másfélszeresre nőttek. De nem csak a kereskedelemben, hanem mindenütt máshol is, így a beszállítóknál is.

A vásárlók már hozzászoktak a hosszabb sorokhoz a pénztáraknál és a boltos csomagolóanyagok lassúbb elpakolásához, de meg kell barátkozni azzal is, hogy az árcédulán a megugrott bérköltségek is rajta vannak valahol.

A sok "rögtön jövök" tábla és a boltbezárások száma azt jelzi, hogy a kisboltosok nagyobb vesztesei a munkaerő hiányának.

A boltos munkaerőpiaci mérleg:

2013 2015 2017 2018 foglalkoztatottak 348 369 368 365 változás 0,98 102,2 100 99,2 alkalmazottak 291 316 319 320 változás 99,5 103,9 101,6 100,3 bérköltség milliárd forint 438 483 611 680 változás 101,6 105,7 112,3 111,3

(Táblázat forrása: KSH, érték: ezer fő, változás: előző évhez képest, bérköltség: négy főnél nagyobb vállalkozások)

Plázastop, online számla

Szigorodott a plázastop, előreláthatóan fékeződhet a boltépítés, a boltos hálózat fejlesztése. Még jó, hogy ott a web, webáruházat mindenki annyit csinálhat, amennyit akar.

Az online számlarend előreláthatóan az online kasszához hasonlóan tisztítja majd a piacot, azzal a nem kevés különbséggel, hogy a termelőknek, beszállítóknak, gyártóknak is vallaniuk kell az adóhatóságnak az új rendszerben. Tehát már nem csak a nyugtaadás, hanem a számlaadás tükre is az adóhatóság előtt hever, ami egyáltalán nem baj - írja a blokkk.com.

Nyitókép: Kovács Attila