Bajban van két zalai termálfürdő, eladnák őket

Néhány éve az ingatlankereső oldalakon még rengeteg eladósorba került termálhotelt, valamint termálfürdőt, termálstrandot is találhattunk. Ezekből jó néhány már gazdára talált, elég csak a dunaújvárosi élményfürdőre gondolni, amit végül az önkormányzat vásárolt meg a pénze után futó banktól. A legnagyobb ingatlankereső portálon azért még akadnak eladó termálfürdők, Zala megyében mindjárt kettő is. Közös bennük, hogy mindkét fürdő egy-egy kistelepülésen található, és mindkettőhöz kemping is kapcsolódik - írta a Termál Online.

Az egyik a Zalaegerszegtől 25 kilométerre lévő pusztaszentlászlói Aqua Barbara Termálfürdő, ami utoljára a 2015-ös szezonban volt nyitva. A sportmedencével, élménymedencével, ülőmedencékkel, gyerekmedencével rendelkező fürdőhöz egy 60 lakókocsi-beállós kemping is tartozik. Eredetileg 660 millió forintért hirdették meg, de egy ideje már 550 millió forintos irányáron kínálják a nyugodt, szép környezetben fekvő termálfürdőt.

A másik fürdő a jelenleg is üzemelő, Zalakarossal szomszédos Galambokon lévő létesítmény, ami elsősorban kemping, amihez fürdő és panzió is tartozik. A pusztaszentlászlóinál kisebb, fedett fürdőben 34 és egy 36 Celsius-fokos – élményelemekkel felszerelt – termálmedencék találhatók, és van egy hűvösebb vizű, 26 Celsius-fokos úszómedence is. A galamboki fürdő-panzió-kemping irányára 450 millió forint.

Nyitókép: Facebook / Aqua Barbara Termálfürdő