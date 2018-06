Fogyóban a szén-dioxid, mi lesz így a sörrel?

Az élelmiszeripari szakértők szerint az elmúlt évtized legnagyobb krízisét éljük, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy nyár van és zajlik a labdarúgó-világbajnokság, amikor lényegesen több sört isznak az emberek - írja a 24.hu a CNN-re és a BBC-re hivatkozva.

Mi okozhatja a hiányt?

Az élelmiszeriparban használt szén-dioxid főként az ammónia gyártása során keletkezik. Az ezzel foglalkozó üzemek általában csak augusztustól márciusig működnek, áprilistól júniusig pedig karbantartást végeznek, ami egybeesik az alkoholos és szénsavas italok fogyasztási csúcsidőszakával.

A problémát fokozza, hogy az ammónia ára jócskán esett az utóbbi időszakban, a nyugat-európai országok ezért bátrabban importálnak, a gyártók pedig úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a zárva tartásukat a régióban. Mindemellett

az ammóniatermeléshez szükséges földgáz ára drágul, ezért az üzlet már kevésbé számít megtérülőnek.

Sajtóértesülések szerint szén-dioxid híján több komoly márkának is meggyűlik a baja a termeléssel. Nagy-Britanniában jelenleg egyetlen CO2-t előállító gyár üzemel, de a skandináv országokban is sorra zárják be kapuikat a kombinátok.

Mi a helyzet Magyarországon?

A 24. hu-nak a Heineken azt mondta, hogy a cég nagy-britanniai leányvállalata a szén-dioxid-beszállítójától közvetlenül értesült a kialakult helyzetről. Mint ahogy más brit sörgyártókat, a Heineken helyi leányvállalatát is érinti a hiány. Brit kollégáik azon dolgoznak, hogy a kialakult helyzetet minél gyorsabban megoldják és a folyamatos szén-dioxid ellátást más forrás bevonásának segítségével biztosítsák.

A Sörszövetség azt mondta:

"Semmilyen kiesésre nem kell számítani a hazai sörgyárak termelésében"

Hazánkat a kialakult helyzet az importsörök esetében érintheti negatívan. Ha ugyanis külföldön alig lesz sör, akkor behozni sem tudnak majd a kereskedők.

Nem elég, hogy a söripart fenyegeti a szén-dioxid hiány, de nagyobb baj is lehet - írja a HVG.hu.

Ideiglenesen leállította a gyártást a Coca-Cola Nagy-Britanniában, mivel kifogyott a szén-dioxidból.

A raktárkészleteknek köszönhetően az üdítőital egyelőre nem tűnt el a boltokból.

A hiány oka a fenti, vagyis hogy öt nagy európai gáztermelő vállalat is most állt le karbantartás miatt. A kiesés miatt a brit élelmiszeripar képviselői arra szólították fel a kormányt, hogy állítson fel fontossági sorrendet a felhasználók között, erről tárgyalások kezdődtek.