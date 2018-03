Különleges almától ájultak el a vásárlók és a kereskedők

A holland Red Moon vállalat több fajta piros húsú almát mutatott be, és egyben dobott piacra a Fruit Logistica 2018 Kiállítás alkalmával, amelyek egész Európában nagy érdeklődést váltottak ki.

A piros húsú fajták előnye azon túl, hogy jól néznek ki, a különleges íz és zamat, valamint a természetes piros színű almalé, almabor és egyéb termékek előállítási lehetősége (festékanyag hozzáadása nélkül) - írta a Freshplaza.com alapján az Agroinform.

A fogyasztók körében kifejezetten népszerűek a piros húsú fajták (korábban is nemesítettek már ilyet) a megjelenésük és általában kellemes, savanykás ízük miatt is. De ami ennél is fontosabb, ezeknek az almáknak a hagyományos fajtákénál magasabb a C-vitamin és az antocián- (antioxidáns) tartalmuk is, ami még egészségesebbé teszi őket.

Ebben az évben Franciaországban és Olaszországban több mint 100 hektár új ültetvényt telepítenek a piros húsú fajtákból. A Red Moon Alapítvány olasz, francia és holland almanemesítőkkel dolgozik együtt.