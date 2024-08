Korábban elképzelhetetlen változások érkeznek Európában az iPhone-okra

Bár az Apple korábban hallani sem akart róla, az európai digitális piacokról szóló jogszabálynak (DMA) köszönhetően kénytelen tovább engedni az elveiből, és hamarosan már nemcsak harmadik féltől származó alkalmazásokat lehet majd iPhone-okra letölteni, hanem az alapértelmezett böngésző is megváltoztatható, az iOS 18 érkezésével pedig még több módosítás lesz elérhető a készülékek alapértelmezett alkalmazásain - írja az Index.

Az Európai Unió még 2022-ben szavazta meg a DMA-t annak megakadályozására, hogy a nagy online tartalomközvetítő platformok ellehetetlenítsék a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat.

Az Európai Bizottság több vállalatot is megbírságolt és változtatásra kényszerített, köztük az Apple-t is, így ahhoz, hogy az iPhone-ok továbbra is az európai boltok polcain maradhassanak, át kellett alakítani az App Store-t.

Idén márciusban lépett életbe a törvény, és az iOS 17.4-re való frissítést követően az iPhone-ok az App Store első megnyitását követően felhívják a felhasználók figyelmét, hogy mostantól már nemcsak innen tölthetnek le alkalmazásokat, hanem külsős, harmadik feles alkalmazásboltokból is. Ugyancsak egy új kezdőképernyő fogadja a felhasználókat a korábbi alapértelmezett böngésző, a Safari megnyitásakor. Itt lehetőségük lesz arra, hogy egyszer s mindenkorra beállítsanak egy új alapértelmezett böngészőt, így a közösségi oldalakon, üzenetekben megnyitott linkek már ebben fognak megnyílni.

Az iOS 18-cal a vállalat még tovább megy - adja hírül a 9to5Mac. A frissítés után a Beállításokban az Európai Unióban élő felhasználók egy teljesen új, Alapértelmezett alkalmazások menüpontot is találnak majd, ahol egyszerűen be lehet majd állítani, hogy az iPhone milyen levelezőappot, böngészőt, esetleg alkalmazásboltot használjon.

Ennél is nagyobb változás, hogy az Apple lehetőséget ad a legtöbb első féltől származó alkalmazás letörlésére is,

tehát az új szoftveren a felhasználónak lehetősége lesz eltávolítani akár az alapértelmezett Üzenetek appot is, ha annak zavaró számára a jelenléte. Törölhetővé válik még az App Store, a Kamera és a Safari is, arról viszont egyelőre nincs hír, hogy hogyan lesznek újra telepíthetők, főleg ha az Apple saját alkalmazásboltját is töröljük.