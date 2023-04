Kapiller Zoltán: már itt élnek a veszélyes kullancsok, és nincs százszázalékos védelem

"A főváros környéki barlangokban telelő denevéreken lehet nagyon érdekes kullancsfajokat tanulmányozni. Ennek nemcsak tudományos, hanem járványtani jelentősége is van, mert ezek a kullancsfajok és szállítóik, a denevérek is felszínre hozhatnak közegészségügyi problémákat" – mondta az InfoRádióban Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.

A szakértő szerint a denevérek körében is vannak kórokozók. Ilyen például a Bartonella, amely nagyon gyéríti az állományukat, és az embereket is veszélyezteti. Ha a denevérekről lepottyan az éjszakai repkedéskor a városban egy-egy kullancs, akkor az embert is megfertőzheti. A Bartonellózis a Lyme-kór mellett a másik fontos kórokozó család, ami megbetegedést okozhat.

Mint az Infostarton korábban írtuk, a kutatók afrikai kullancsokra bukkantak a Balaton nyugati térségében. Kapiller Zoltán kifejtette: az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, az Állatorvostudományi Egyetem és a madártani egyesület kutatói 540 madarat fogtak be a területen, javarészt nádiposzátát és barkóscinegét. A cinegén megtalálták a Hyalomma rufipes nevű kullancsot, és annak fejlődési alakjait, a lárvákat.

A szakértő szerint mindez azt igazolja, hogy ezek

a kullancsok már itt születtek, és terjeszthetik a krími-kongói vérzéses láz vírusát.

A kutató szerint szerencse, hogy a madarak beszorultak a nádasokba, és nem mennek a lakóövezetbe.

Kapiller Zoltán szerint magát a kórokozót megtalálták a bakonyi kullancsokban is, így az erdőmunkások fertőződtek kullancscsípéssel, és a krími-kongói vérzéses láz vírusával. A kutatók azonban nem értették, hogy miért nem betegedtek meg, később kiderült, hogy amiatt, mert egészséges életmódot folytattak: vitaminban gazdag ételeket ettek, és sok időt töltöttek a napon.

Az elmúlt hetven év alatt viszont változott a társadalmi mozgás. Ma már nagyon sok városlakó megy a Bakony egyes területeire nyaralni, és rájuk nézve ez a kórokozó veszélyt jelent,

hiszen ha valakinek nem edzett az immunrendszere, akkor megbetegítheti a vad kórokozó.

A szakértő szerint a védekezés módja a személyi védelem, tehát a kullancsveszélyes területekre nem szabad kimenni. Ha kirándulni, kertészkedni indulunk, le kell fújni magunkat kullancsriasztó szerrel. A társállatainkat is kezelni kell kullancs ellen, hogy ők se hozzák be a lakóövezetünkbe.

Kapiller Zoltán hozzátette: százszázalékos megelőzés nincs, ezért fel kell készülni a szakszerű kullancseltávolításra. Kiemelten fontos, hogy mindig szakszerűen, kullancskanállal távolítsák el az állatot, ugyanis már a kutatók megállapították, hogy az esetek döntő többségében a szakszerűtlen eltávolításkor fertőződnek az emberek.

