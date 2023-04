Egy közelgő, felhőkarcoló méretű aszteroidán a kutatók szeme

Aszteroida halad el a Föld mellett csütörtök este – írja a hirado.hu.

A nagyjából 120–260 méter közötti átmérőjű objektumot a NASA potenciálisan veszélyessé minősítette, annak mérete és pályája miatt. A 2023 FM névre keresztelt aszteroida mintegy 56 ezer km/h sebességgel közelít a Föld felé, és nagyjából 2,9 millió kilométerre lesz tőlünk.

A NASA több ezer potenciálisan veszélyes aszteroida pályáját követi nyomon, hiszen

A 2023 FM esetében a csillagászok úgy vélik, nem kell becsapódástól tartani: az objektumot a Torino-skálán 1-es értékkel jelölték, ami azt jelenti, hogy nem kell aggódnunk.

