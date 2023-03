A fél országra sárga jelzést adott ki a meteorológia - előrejelzés

Csütörtökön a nap első felében még erősen felhős idő várható, majd délutántól csökkenni, gomolyosodni kezd a felhőzet. A délután második felére már jórészt gomolyfelhős, napos idő várható némi fátyolfelhőzettel. Összességében több helyen várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. Utóbbira nagyobb esély a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, illetve a déli országrészben van. A nyugatias szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a nyugati tájakon lesz a melegebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken közepesen vagy gyengén felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel, de reggel az északkeleti tájakon még rétegfelhős vidékek is lehetnek. Délutántól dél felől növekszik, vastagszik a felhőzet. Akár több helyen is lehet zápor, emellett zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megerősödhet a déli, délnyugati szél. A hajnali 0, +8 fokról délutánra nagyrészt 14 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A távolabbi kilátásokról az alábbi videó második felében tájékozódhat.

Nyitókép: Pixabay