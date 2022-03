Vasárnapi változások: éjjel tél, nappal tavasz

Vasárnap túlnyomóan derült idő várható, legfeljebb átmenetileg lehet kevés felhő az égen. Csapadék kizárt. A délkeleti, keleti szelet az Észak-Dunántúlon időnként élénk, Sopron környékén esetleg erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és -12 fok között várható, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, a nagyobb városokban, illetve a vízpartok mentén ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 10, 11 fok körül alakul.

A következő napokban is anticiklon alakítja időjárásunkat, de már egyre enyhébb levegő érkezik fölénk. Az éjszakák továbbra is fagyosnak ígérkeznek, a nappali felmelegedés viszont erősödik. Változást a hét közepén érkező ciklon hoz. Sajnos ismét hideget.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat-Európa fölött már napok óta frontrendszer ingázik, amely többfelé okoz ismétlődő esőt. Franciaország és Spanyolország egyes vidékein 40-50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlt az elmúlt 24 órában. Feloszlóban lévő frontzóna araszol a Kelet-Európai síkság fölött, emellett a Fekete-tenger térségében is található egy magassági hidegörvény. Csapadék nagyobb területen utóbbiból fordul elő nagyrészt havazás formájában. Szárazföldünk más területein hatalmas kiterjedésű anticiklon a meghatározó. Míg a nyugati országokban viszonylag enyhe az idő, addig a kontinens keleti harmadán, negyedén a hőmérsékletek a telet idézik. A Kárpát-medence időjárását a következő 36 órában is a fentebb említett magasnyomás, valamint az azt kitöltő száraz, hideg légtömeg alakítja.

Nyitókép: Pixabay