Ha csitul a járvány, akkor sem szűnik a Covid-szorongás

„Bár már vannak megküzdési módszerek és észközök, a többi között a vakcina is ilyen, mégis van egy elhúzódó bizonytalanság” – mondta Bezzeg Dobrotka Katinka. A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a koronavírus miatti aggódás, a járvány miatti bizonytalanságból fakadó félelem továbbra is fokozott mentális megterhelést okoz.

A Budai Egészségközpont klinikai szakpszichológus-jelöltje szerint normális reakció, hogy az elhúzódó krízishelyzetekben szorongunk, ez az állapot pedig nem csak lelki tünetekkel jár. Lehet ez enyhe lehangoltság, lehet frusztrációnak a megjelenése, de lehetnek testi tünetek is – sorolta Bezzeg Dobrotka Katinka, példaként említve az izomfeszültséget, a fokozottabb izzadást, a gyomorpanaszt, illetve a szaporább légzést. De elfordulhat pánikszerű szorongás is.

A hosszan tartó vagy erős szorongás kimeríti a szervezetet, ezért komoly betegségekhez: alvászavar, migrén, gyomorbántalmak vagy depresszió kialakulásához is vezethet.

A szakember így azt javasolja, hogy figyeljük meg milyen helyzetekben jelentkezik a szorongás, és hogy fokozódik-e. Ez a tünetek kezelésének első feltétele.

Ezután érdemes átgondolni, hogy mi csökkentheti a feszültséget – tanácsolja Bezzeg Dobrotka Katinka. Hiszen jó eséllyel megeshet, hogy találunk olyan helyzetet, amire tudunk konkrét lépést tenni. Például a több kikapcsolódás, ami lehet egyszerű beszélgetés, séta, de akár a sport is, amire jelen helyzetben plusz időt kell szakítani. De lehet ez relaxáció vagy légzésgyakorlat, ami a szakember szerint nagyon hatásos a szorongás oldására.

A pszichológus szerint napi rutin kialakításával, energiánk, gondolataink lekötésével, médiafogyasztásunk visszafogásával vagy akár naplóírással is csökkenthető a Covid miatti feszültség. Ha pedig valaki átesett a betegségen, akkor a szövődmények miatti aggódás helyett inkább menjen el egy teljes kivizsgálásra. Ám ha a szorongás már a mindennapi tevékenységekben, a munkavégzésben, az otthoni teendők ellátásában vagy a párkapcsolatban is nehézségeket okoz, esetleg tartós lehangoltságot, csillapíthatatlan idegességet érzünk, pszichológushoz kell fordulni.

