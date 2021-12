Az utolsó pillanatban ugrott a szalagkorlát mögé az autós - videó

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyik forgalomfigyelő kamerája rögzítette, ahogy december 8-án reggel egy kisebb balesetet szenvedett autós a M0-s autóút 11-es főúti csomópontjában a járműve körül sétálgatva vélhetően éppen segítséget kér telefonon. Ekkor nagy erővel az autójába csapódik egy másik jármű, ami elől a várakozó sofőr az utolsó pillanatban tud csak beugrani a szalagkorlát mögé.

A Magyar Közút kiemelte: a videót látva nem kérdés, hogy miért szükséges a szalagkorlát mögött várakozni minden esetben, ha műszaki gondunk akad autónkkal. A becsapódó jármű vélhetően a kihelyezett elakadásjelző háromszöget próbálta meg határozott mozdulattal kikerülni, így viszont a szalagkorlátnak ment és onnan sodródott a csomópont előtt álló kocsiba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Magyar Közút Nonprofit Zrt. (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés

Mint írják, nem ez az egyetlen hasonló eset az elmúlt időszakból: december 5-én délelőtt az M0-ás autóúton egy másik sofőr is úgy látta jónak, ha az autója mögött állva várakozik, miközben centikkel mellette száguldanak el a járművek. Ráadásul nem a leállósávon, hanem a külső sávon állt meg.

A közút felhívta a figyelmet, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében ha egy autós ilyen helyzetbe keról, akkor igyekezzen minél hamarabb a leállósávra húzódni. A leállósávon is használjanak elakadásjelző háromszöget, kapcsolják be a vészvillogót, a sofőr és az utasok is vegyenek fel láthatósági mellényt és kiemelten fontos, hogy a szalagkorláton túl várakozzanak. Ha pedig segítségre van szükségük, hívják a 112-es számot.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba