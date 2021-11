Online bankolás, ügyintézés - itt a fordulópont

Fordulóponthoz érkezett az online banki és biztosítói ügyintézés, az ügyfelek többsége arra számít, hogy ezen a területen is a digitális megoldásoké a jövő - ismertette felmérésének főbb megállapításait a Comnica az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A telekommunikációs szolgáltató vizsgálatából kiderül, hogy az ügyfelek kétharmada a banki vagy biztosítási ügyek legalább háromnegyedét már ma is digitálisan, leginkább okostelefonos alkalmazással vagy számítógéppel intézi. Tízből három válaszadó ott is hagyná a szolgáltatóját, ha megszűnnének az online szolgáltatások, tízből négyen pedig sosem intéznének semmit személyesen, ha interneten is lehet. Megemlítették, hogy az idősebb korosztály is egyre aktívabban használja a távoli elérést. A közlemény kiemelte ugyanakkor, hogy a személyes kapcsolat még mindig nem vesztette el a jelentőségét. A számlanyitástól a mindennapi ügyintézésen át a biztosításkötésig rengeteg szolgáltatás érhető el a világhálóról, de a bankok és biztosítók kiválasztásakor a második legfontosabb szempont a fizikai közelség - tették hozzá.

Az ügyfelek ennél csak azt figyelik jobban, hogy egy pénzügyi szolgáltató mennyire stabil, és mennyire biztos, hogy nem megy csődbe. A választást ezen felül a szolgáltatások árai, kényelmi szempontok, a többi ügyfél ajánlása, a szolgáltató ismertsége, vagy a rokonok, barátok tapasztalatai dönthetik el - írták az egyéb szempontokat ismertetve. A visszajelzéseket értékelve a Comnica elemzői megállapították, hogy nem kell minden banki és biztosítói szolgáltatást digitálissá tenni, a tisztán önkiszolgáló, online ügyintézés nem a legjobb üzleti stratégia. Hangsúlyozták, hogy az ügyfeleknek továbbra is szükségük van emberi arcra és hangra, ezért a videóhívásos megoldások térnyerésére számítanak. A Comnica az NRC piackutatóval közösen több mint 800, rendszeresen internetező, 18 évnél idősebb magyarországi ügyfelet kérdezett meg online felmérésben. A kutatás korra, nemre, végzettségre és településtípusra reprezentatív - olvasható a közleményben.

Nyitókép: Poike/Getty Images