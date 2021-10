Népszerű kulcsosház újult meg a Kéktúra vonalán – képek

A Zselic a Dunántúli-dombság része, északról a Külső-Somogy, nyugatról a Belső-Somogy, délről az Ormánság, keletről pedig a Völgység és a Mecsek határolja. 200-250 méteres magasságával, lankás tájával igazán remek célpont a szelíd domborzati viszonyokat kedvelő turisták számára. A dombok között hangulatos, csendes falvak húzódnak meg, a völgyekben mesés patakok csordogálnak. Az erdőkben páratlanul gazdag élővilág él, a dombságon pedig áthalad a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonala – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda.

Simonfa Kaposvártól 8 kilométerre fekvő falu a Zselic patak völgyében, amely a völgyre néző zselici domboldalra épült. Az 1976-ban létrehozott Zselici Tájvédelmi Körzet egyik turisztikai központja, rendezett faluközponttal, pihenőparkkal és tóval vonzza a látogatókat. Simonfa a gyalogos és természetjáró turizmus fontos állomása. A település a Dél-dunántúli Kéktúra és több zselici túraútvonal csomópontja. A túrák útvonalai dimbes-dombos vidéken, varázslatos erdőkön keresztül vezetnek. Simonfáról indul a Zselici 4 fa teljesítménytúra, amely a dombságban található fa végződésű falvakat: Simonfát, Bőszénfát, Gálosfát és Cserénfát fűzi fel egy útvonalra. A falu közelében számos turisztikai látványosság található, mint például a Zselici Csillagpark, a patcai Katica Tanya, a Bőszénfai Szarvasfarm, a Szennai Skanzen és a Kaposvár melletti Deseda tó is könnyen elérhető a településről.

A Meteor kulcsosház Simonfán a falu fölé emelkedő domb oldalában helyezkedik el, a község templomának közvetlen szomszédságában. Az épületben egykor iskola működött, ma a Dél-dunántúli Kéktúra 8. szakaszának bélyegzőpontja, amely egész évben nyitva tartó, emeleteságyakkal ellátott szálláshely.

Az 5 szobás, összesen 40 férőhelyes házból pompás kilátás nyílik a Zselic dombjaira. A turistákat felszerelt konyha, főzési lehetőség, étkező, hideg-meleg vizes vizesblokk, fedett terasz és szabályozható elektromos fűtés várja. A házhoz tartozó udvar, fedett kiülők és tűzrakó hely lehetőséget biztosít pihenésre, bográcsozásra, sütögetésre, szabadtéri játékokra. A kulcsosházból évente 3 saját szervezésű teljesítménytúra is indul. A szálláshely a zselici Erdei Vándortábor egyik állomása, ahol az elmúlt két évben több mint 1000 fiatal szállt meg.

A házat a Meteor Természetbarát Turista Egyesület működteti. Az összesen 80,8 millió forintos beruházás során teljesen felújították a ház külső homlokzatát, fedett teraszt alakítottak ki, a tetőre napelemeket helyeztek el, és a térkő burkolatot is felújították. A szobákat új bútorokkal, ágyakkal, matracokkal és ágyneművel szerelték fel, illetve megújult a parketta is. Korszerűsítették a fűtési rendszert, javították az épület hőszigetelését, teljes körű festésre, mázolásra került sor. Helyreállították a gazdasági épületet, a padlás hőszigetelésén pedig javítottak. A házban új eszközök, például bakancsmosó, ruhaszárító is elérhetők, a biciklis turistákat pedig kerékpártároló várja.

„A turistaház felújításokkal az is célunk, hogy átadjuk a túrázáshoz kapcsolódó életérzést. Ez a ház lehetőséget kínál mindenkinek arra, hogy kicsit megálljon és rácsodálkozott a természet szépségére” – mondta Dörnyei Kristóf, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program vezetője.

Nyitókép: Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda