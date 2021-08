Nélkülözhetetlen férfi ruhadarabok: alap pólók (x)

Az alapok

A póló közkedveltségének egyik oka nem más, mint az anyaga. Többnyire a pamutszövetet használnak a gyártók pólókészítésre. Ez egy természetes anyag, amely kellemesen puha, jó légáteresztő, illetve jól vezeti az izzadtságot. A pólóknak több típusa is létezik, ez is az egyik oka a közkedveltségnek. A pólók típusai: kerek nyakú, V-nyakú póló, hosszú ujjú póló, mintázat nélküli, sima vagy mintázott póló, ujjatlan póló, kapucnis póló, terepmintás és tréning póló. A sokféle stílusú és kialakítású pólók közül igazán nehéz a választás. De azért vannak olyan alapdarabok, amelyeknek minden férfi szekrényében ott kell lennie. Lássuk is, melyek ezek!

A fehér póló közkedveltségének okai

James Dean amerikai színész előszeretettel viselt a filmjeiben fehér pólót. A férfiak többsége is kedveli és valóban egy alap ruhadarab, merthogy végtelen öltözködési módot tesz lehetővé. A férfiak pedig imádják, hogy egy-két ruhadarabjukat sokféle módon tudnak kombinálni. Egy fehér pólóval nem csak a sportos viseletet valósíthatják meg, hanem az elegánsabb szett része is lehet, például tökéletes lehet egy farmer rövidnadrággal, egy chinóval, de még zakóval is igazán férfias megjelenést biztosít. A fehér egy semleges szín és hihetetlen nyugalmat áraszt. Nem beszélve arról, mennyire jól mutat egy bronzosan csillogó bőrön.

Sportosan és elegánsan is viselheted ezt a felsőt. A sportos stílust teszi lehetővé a farmer és a fehér póló kombinációja. A nyomtatott fehér pólóval pedig igazán kifejezheted az egyéniségedet. Az idei trend nem szab korlátokat, azaz a sportosan elegáns vonal is beférkőzött a divat világába. Ha van otthon egy szürke sportosabb fazonú öltönyöd, nyugodtan párosíthatod egy sima fehér pólóval és ehhez fehér, fehér alapon szürke vagy fekete mintás sneakers cipőt is felvehetsz.

Mi a helyzet a fekete pólóval?

A másik klasszikus szín, a fekete, amely hűvös eleganciát és kifinomultságot sugall a viselőjéről. A fekete póló is egy olyan alapruhadarab, ami nem hiányozhat egyetlen férfi kelléktárából sem.

Csakúgy, mint a fehér pólót, a fekete pólót is kombinálhatod elegánsabb és sportosabb nadrágokkal. Illetve sok férfi kedveli a feliratos, nyomtatott fekete pólót, ami lehetőséget ad az egyéniség kifejezésére. A férfi pólók ujjatlan változata is egyre népszerűbb a férfiak körében. Az, hogy fehér vagy színes az adott pólón a felirat, avagy a minta, azt minden esetben az egyéni ízlés dönti el.

Alapszínű pólók, amelyekkel minden férfinek rendelkeznie kell

A fehér és a fekete szín szimpla egyszerűsége mellett, más alapszínű pólókra is szüksége lehet egy férfinak. Jó, ha vannak még szürke, zöld, kék, barna és khaki színű pólói is, mert minél színesebb a pólópaletta, annál változatosabb lesz az adott férfi megjelenése. Például egy szürke kerek nyakú póló remekül párosítható egy sötétkék chino rövidnadrággal és egy szürke vagy fekete loafer cipővel. A barna póló jól mutat egy szürke farmerral és egy, a barna valamilyen árnyalatában pompázó, vagy egy fehér sportcipővel.

A divat világa folyamatosan változik. A férfiak egy része szereti követni a legújabb trendeket, hogy aztán ezeket a ruhadarabokat beillesszék a jól megszokott alap ruhadarabjaik közé. Idén is több szín került ki győztesként, azaz nagyon trendi leszel, ha az alappólók mellé, beszerzel még francia kék, menta zöld, rozsdabarna színű pólókat. Ha pedig elég bátor vagy, akkor kipróbálhatod, hogy állna egy neonszínű, egy levendulaszínű, vagy egy púderrózsaszín póló. Merthogy ezek a színek is bekerültek a 2021-es év divatszínei közé.

Nyitókép: Bolf.hu