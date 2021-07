Az egyik legnagyobb tengeri rejtély nyomába erednek

Expedíció indul jövőre a sarkkutató Ernest Shackleton 1915-ben a Weddell-tengeren elsüllyedt Endurance nevű hajójának felkutatására - számolt be a vállalkozásról a The Guardian brit napilap online kiadása.

Shackleton hajójának holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély azóta, hogy a hajó 1915-ben a déli-sarki jég fogságába került és elsüllyedt. A sarkkutatás hőskorának ezt a jelképét sokáig lehetetlennek tartották megtalálni a szélsőséges antarktiszi környezet, "az ördögi körülmények" miatt, ahogy annak idején Shackleton jellemezte őket. Egy nagyszabású tudományos expedíció azonban a hétfői bejelentés szerint arra vállalkozik, hogy felkutassa a roncsot, felmérje állapotát és lefilmezze. Az Endurance22 a jövő év elején indul útnak egy jégtörő hajóval. Az expedíción nemzetközi tudóscsapat vesz részt, amelynek tagjai egyúttal a déli-sarki jeget és a klímaváltozás hatásait is tanulmányozzák.

Mensun Bound, az expedíció vezetője két éve, 2019-ben már indított egy kutatást az Endurance után, de azt a vállalkozást a szélsőséges időjárás miatt le kellett fújni. Bound a The Guardiannek elmondta, hogy miközben a globális felmelegedés az Antarktiszon rendkívül elszomorító, az olvadó jég javította az esélyeket a hajóroncs felfedezésére. Shackleton jég közé szorult hajója hónapokig sodródott, mielőtt a jég összeroppantotta volna. A hajó legénységének több tagja jégtáblákon úszva jutott el a lakatlan Elefánt-szigetre, Shackleton és öt társa pedig egy bálnavadászhajón érte el a Déli-Georgia-szigetet. Végül mindannyian megmenekültek.

Az Endurance a feltételezések szerint több mint 3000 méter mélyen fekszik.

Bár a hajó összetört, faanyaga valószínűleg jó állapotban maradt fenn a rendkívüli hideg, a fény hiánya és a relatív oxigénhiány miatt.

A magánfinanszírozású expedíciót a Falkland-szigeteki Tengeri Örökség Alapítvány (FMHT) tervezte, amely az 1914-ben a Falkland-szigeteki csata során elsüllyedt német hadihajók sikeres felkutatását is megszervezte. Az Endurance22 expedíció a dél-afrikai SA Agulhas II hajóval indul útnak, amely nagy teljesítményű jégtörőkkel van felszerelve. A kereséshez víz alatti kutatójárműveket is használnak, amelyeken érzékelők, reflektorok és kamerák is vannak. Bound levéltári anyagok között kutatott és naplóbejegyzéseket böngészett, hogy a Frank Worsley, Shackleton navigátora által feljegyzett híres koordinátákon túl a roncs helyére vonatkozó nyomokat megtalálja.

Nyitókép: pixabay